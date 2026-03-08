Από ήλιο σε ήλιο – επόμενο επεισόδια: Η Κατερινέτα με τον αγαπημένο της Περσέα, παντρεύονται κρυφά στο μοναστήρι

Άκρως ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο». Τα επόμενα επεισόδια θα προβληθούν από τη Δευτέρα 9 έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Η Λένη εξομολογείται στην Ταξιαρχούλα τον έρωτά της για τον Δρακούλη. Η Κατερινέτα με τον αγαπημένο της Περσέα, παντρεύονται κρυφά στο μοναστήρι, προκαλώντας ένα δυστύχημα που πυροδοτεί το μίσος του Ζαννή Κονόμου για την Κατερινέτα και τον γιο του.

Από ήλιο σε ήλιο – Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 4ο: Ένα χρόνο πριν, στα 1880. Ο Δρακούλης δεν καταφέρνει να πείσει τον Ζαννή Κονόμο (Στράτος Τζώρτζογλου) να δώσει τα κτήματά του στον Εμίλ Γκρόμαν. Η Μαρίκα (Μαρία Γεωργιάδου) κλειδώνει την Κατερινέτα στο σπίτι για να μην πάει στο πανηγύρι της Παναγιάς τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά εκείνη το σκάει. Εκεί φλερτάρει με τον Περσέα (πατέρας, Κων/νος Πλεμμένος), αλλά τη διεκδικεί και ο Γιάννης (Σταύρος Σβήγκος), μέχρι που οι δύο άντρες έρχονται στα χέρια. Στο ίδιο πανηγύρι γνωρίζονται ο Δρακούλης με τη Λένη Γαλανού και οι ζωές τους αλλάζουν για πάντα. Ο Περσέας (πατέρα, Κων/νος Πλεμμένος) ανακοινώνει στη μητέρα του, Μαρία Κονόμου (Μαριάννα Πολυχρονίδη) ότι θα παντρευτεί την Κατερινέτα. Όταν όμως πηγαίνει σπίτι της, ζητώντας από τη Μαρίκα να τη δει, τον περιμένει μια άσχημη έκπληξη…

Από ήλιο σε ήλιο – Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 5ο: Στο 1880… Ο Εμίλ Γκρόμαν φτάνει στη Σέριφο και υπόσχεται «ανάπτυξη», ενώ βάζει τον Δρακούλη να μαζέψει χωράφια. Ο Δρακούλης κλείνει προξενιό με τον Γαλανό (Νίκος Βερλέκης), νομίζοντας ότι παίρνει τη Λένη. Ο Περσέας (πατέρας, Κων/νος Πλεμμένος), συγκρούεται άγρια με τον Ζαννή και τον Γιάννη για την Κατερινέτα, η Μαρίκα την κλειδώνει, αλλά ο Διαμαντής (Κώστας Ανταλόπουλος) επαναστατεί για πρώτη φορά και βοηθά την κόρη του να δραπετεύσει. Ο Περσέας κανονίζει μυστικό γάμο με τον ηγούμενο λέγοντας πως η Κατερινέτα είναι ήδη «γυναίκα του», τη βρίσκει κρυμμένη στη βάρκα του πατέρα της και περνούν τη νύχτα ξάγρυπνοι, αγκαλιά, περιμένοντας το χάραμα για να φύγουν για τον Ταξιάρχη…

Από ήλιο σε ήλιο – Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 6ο: Αύγουστος 1880. Η Λένη (Γεωργία Συφιανού) εξομολογείται στην Ταξιαρχούλα (Ελεάνα Καυκαλά) τον έρωτά της για τον Δρακούλη. Η Κατερινέτα με τον αγαπημένο της Περσέα (πατέρας, Κων/νος Πλεμμένος), παντρεύονται κρυφά στο μοναστήρι, προκαλώντας ένα δυστύχημα που πυροδοτεί το μίσος του Ζαννή Κονόμου για την Κατερινέτα και τον γιο του. Η μάνα της Κατερινέτας, επίσης, δεν δέχεται τον γάμο κι έτσι ο μόνος που τους στηρίζει είναι ο μικρότερος αδερφός, Μανώλης Κονόμος. Η μάνα της Λένης συμβουλεύει την κόρη της τι να κάνει, για να αναγκαστεί ο πατέρας της να ματαιώσει το προξενιό του Δρακούλη με την Ταξιαρχούλα και να του δώσει τη Λένη…