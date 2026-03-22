Από ήλιο σε ήλιο – επόμενο επεισόδια: Η Κατερινέτα σπρώχνει τον Μανώλη στην Άννα

Άκρως ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο». Τα επόμενα επεισόδια θα προβληθούν από τη Δευτέρα 23 έως την Τετάρτη 25 Μαρτίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Στα μεταλλεία, η ένταση ανάμεσα σε Σερίφιους και Καρπάθιους κλιμακώνεται, με τον Δρακούλη να εκμεταλλεύεται τη σύγκρουση για να τους κρατά διχασμένους και υπό έλεγχο. Την ίδια ώρα, το ερωτικό φορτίο ανάμεσα στην Κατερινέτα και τον Μανώλη δυναμώνει επικίνδυνα. Ωστόσο, ο Μανώλης μπλέκεται ολοένα και περισσότερο με τη γλυκιά αλλά επίμονη Άννα

Από ήλιο σε ήλιο – Δευτέρα 23 Μαρτίου

Επεισόδιο 10ο: Η Κατερινέτα και ο Μανώλης έρχονται πιο κοντά. Ο Νικόλας Γαλανός, έπειτα από έναν σκληρό καβγά με τη γυναίκα του, πεθαίνει. Ένα ατύχημα στα μεταλλεία δίνει την αφορμή στον Δρακούλη να εφαρμόσει ένα σατανικό σχέδιο που θα αναστατώσει το νησί. Παράλληλα, ζητάει από την Ταξιαρχούλα κάτι αναπάντεχο. Ο Θεόφιλος Σπέρας δυναμώνει τη σχέση του με τον Κωνσταντή, ενώ μια πρότασή του στον Περσέα απειλεί να προκαλέσει ρήγμα στη σχέση του με τη μητέρα του. Η Καλλιόπη (Μαρθίλια Σβάρνα), ετεροθαλής αδερφή του Γιάννη, γίνεται φίλη με την Ανδρομέδα. Την ίδια ώρα, το ειδύλλιο της Ανδρομέδας και του Περσέα περνάει κρίση κι ένας «αόρατος» εχθρός καραδοκεί, αποφασισμένος να τους χωρίσει.

Από ήλιο σε ήλιο – Τρίτη 24 Μαρτίου

Επεισόδιο 11ο: Στα μεταλλεία, η ένταση ανάμεσα σε Σερίφιους και Καρπάθιους κλιμακώνεται, με τον Δρακούλη να εκμεταλλεύεται τη σύγκρουση για να τους κρατά διχασμένους και υπό έλεγχο. Την ίδια ώρα, το ερωτικό φορτίο ανάμεσα στην Κατερινέτα και τον Μανώλη δυναμώνει επικίνδυνα. Ωστόσο, ο Μανώλης μπλέκεται ολοένα και περισσότερο με τη γλυκιά αλλά επίμονη Άννα (Αγγελίνα Τερσενίδου), οδηγώντας την Κατερινέτα στην απόγνωση. Ο Κωνσταντίνος, επηρεασμένος από τα βιβλία του Θεόφιλου, συνειδητοποιεί πως η γνώση μπορεί να γίνει όπλο απέναντι στην αδικία και ενθαρρύνει τον Περσέα να διεκδικήσει μια διαφορετική μοίρα. Στο φινάλε, ο Περσέας και η Ανδρομέδα βρίσκονται στη θάλασσα και ανταλλάσσουν το πρώτο τους φιλί, χωρίς να γνωρίζουν πως κάποιος τους παρακολουθεί.

Από ήλιο σε ήλιο – Τετάρτη 25 Μαρτίου

Επεισόδιο 12ο: Ο Δρακούλης επιχειρεί να πείσει τον Εμίλ Γκρόμαν ότι η διχόνοια ανάμεσα στους Σεριφιώτες και τους νεοφερμένους Καρπάθιους εργάτες εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Όταν όμως οι ταραχές ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο και η παραγωγή πέφτει, βρίσκεται εκτεθειμένος και υπόλογος απέναντι στον Γερμανό εργοδότη του. Την ίδια στιγμή, ο Περσέας και η Ανδρομέδα συγκρούονται σφοδρά. Εκείνος της αποκαλύπτει κατάμουτρα αλήθειες για τον πατέρα της και το κακό που έχει προκαλέσει στον ίδιο και την οικογένειά του, όμως η Ανδρομέδα αρνείται να τις αποδεχτεί, βαθαίνοντας το ρήγμα ανάμεσά τους. Παράλληλα, η Κατερινέτα, βασανισμένη από τύψεις για τα αισθήματά της, προτρέπει τον Μανώλη να προχωρήσει τη ζωή του με την Άννα. Όταν όμως εκείνος αποφασίζει να τη συναντήσει, η Κατερινέτα συνειδητοποιεί πως δεν αντέχει στην ιδέα να τον χάσει οριστικά.