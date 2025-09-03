«Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό: Πρεμιέρα τη Δευτερά 15 Σεπτεμβρίου στις 13.30 στον ΑΝΤ1

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Media: Περισσότερα άρθρα
Λίλιαν Αρχοντή: «Στον Χάρη Ρώμα και στην Άννα Χατζησοφιά χρωστάω την αναγνωρισιμότητα μου και τους ευχαριστώ»
«Η "Φιόνα" ήταν ο ρόλος της ρόλος της ζωής μου και από αυτόν με αγάπησε ο κόσμος», παραδέχτηκα ακόμα η ηθοποιός
Πάνω στην ένταση των αγώνων τα αίματα ανάβουν μεταξύ των δύο ομάδων
Αυτά είναι όλα τα μέλη της νέας σύνθεση της εκπομπής
Ο Κώστας Κρομμύδας αποκάλυψε τον λόγο που άφησε την υποκριτική: «Δεν αισθανόμουν καλά στα γυρίσματα»
«Είμαι ευτυχισμένος που ασχολούμαι με τη συγγραφή βιβλίων», τόνισε ακόμα
Mega Σαββατοκύριακο: Πρεμιέρα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 05:40 με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα
Η επιτυχημένη εκπομπή του MEGA, έρχεται με ειλικρινή φωνή, δημοσιογραφική συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία και αξίες
Μπέσσυ Αργυράκη για Γιώργο Λιάγκα: «Με πλήγωσε, δεν ζήτησε συγγνώμη μετά το σχόλιό του προς την κόρη μου»
«Το μόνο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι με πλήγωσε περισσότερο επειδή τον εκτιμώ και ως δημοσιογράφο και γιατί είμαι μάνα», πρόσθεσε
Καλημέρα είπαμε: Πρεμιέρα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στην ΕΡΤ1, με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη
Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης, με την ανανεωμένη και δυναμική ομάδα τους, είναι έτοιμοι να μας πουν ξανά το πιο όμορφο «Καλημέρα...
Ευλαμπία Ρέβη: Έγκυος η παρουσιάστρια – Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε συζητήσεις για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»
Η Ευλαμπία Ρέβη διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, αφού είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον Σωτήρη Σκουλούδη