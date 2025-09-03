Media

«Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό: Πρεμιέρα τη Δευτερά 15 Σεπτεμβρίου στις 13.30 στον ΑΝΤ1

Στο πλευρό του θα βρίσκεται ξανά ο Θανάσης Κατερινόπουλος
Πέτρος Κουσουλός
Ο Πέτρος Κουσουλός

Ο Πέτρος Κουσουλός, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 13:30, έρχεται στον ΑΝΤ1 για να ανοίξει στόματα και να ξεκλειδώσει κλειστές πόρτες, με τη μαχητικότητα και την έρευνά του.

Χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος, θα βάλει στο μικροσκόπιό του συνταρακτικές υποθέσεις, θα αναδείξει πρωτογενείς ειδήσεις, ο Πέτρος Κουσουλός θα φέρει στο προσκήνιο τους πρωταγωνιστές και θα ξεδιπλώσει όλες τις αθέατες πτυχές, μέσω του ΑΝΤ1.

Με όπλο το καθαρόαιμο ρεπορτάζ χωρίς εκπτώσεις, οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, δεν θα είναι μόνο μια τηλεοπτική συντροφιά. Θα είναι ένας πυρήνας αυθεντικής ενημέρωσης. Πάντα, με την ενεργή συμμετοχή των τηλεθεατών, που θα είναι αρωγοί και αποδέκτες της δημοσιογραφικής έρευνας.

Στο πλευρό του, ο πολύπειρος Θανάσης Κατερινόπουλος, με τον οξύ λόγο του και τις απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες του.

Η εμπειρία και η δημοσιογραφική οξυδέρκεια του Πέτρου Κουσουλού και της ομάδας του εγγυώνται πως τίποτα δεν θα μείνει στο σκοτάδι.

Γιατί τα μεσημέρια στον ΑΝΤ1 είναι πλέον γεμάτα αποκαλύψεις.

«Αποκαλύψεις», με τον Πέτρο Κουσουλό: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 13:30

Συντελεστές εκπομπής

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Παναγιωτίδης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Ξένου

Βοηθός αρχισυντάκτη: Σπύρος Λεβειδιώτης

Υπεύθυνη δημοσιογραφικής παραγωγής: Ινές Πετάνη

Production manager: Βάσια Κουτούλα

Δημοσιογραφική ομάδα: Νίκος Νικολετάκης, Βαγγέλης Τριάντης, Κώστας Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνα Τριανταφύλλου, Τζένη Μάρκου, Ελένη Καρανικόλα, Χαρά Μπουτσικάκη, Μαρία Τσολακίδου, Χριστίνα Κόντρα, Δημήτρης Καπετανάκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo