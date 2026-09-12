Απόψε θα προβληθεί στο Mega η παράσταση «Μεγάλη του Γέλιου Σχολή», με τον Μάρκο Σεφερλή

Το «Markos by Night» παρουσιάζει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 22:10 στο MEGA την παράσταση «Μεγάλη του Γέλιου Σχολή», μια επιθεώρηση όπου η καθημερινότητα αποτελεί τη βασική διδακτέα ύλη και το χιούμορ κερδίζει τον μεγαλύτερο βαθμό. Ο Μάρκος Σεφερλής αναλαμβάνει τον ρόλο του ανορθόδοξου «καθηγητή» και ανοίγει την παράσταση με ένα ιδιότυπο εισαγωγικό μάθημα αφιερωμένο στις πολλές και διαφορετικές εκδοχές του γέλιου.

Στην παράσταση του Μάρκου Σεφερλή, ακολουθούν μια σειρά απολαυστικών σκετς, στα οποία παρουσιάζονται χαρακτήρες της διπλανής πόρτας και πρόσωπα της επικαιρότητας, υπό το πρίσμα της σάτιρας και του καυστικού σχολιασμού.

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Δύο ηλικιωμένες λουόμενες αναστατώνονται από την παρουσία ενός νεαρού ναυαγοσώστη, μια οικογένεια που προσπαθεί να διαχειριστεί οικονομικά αδιέξοδα, αλλά και ένας νεαρός που ονειρεύεται την αναγνωρισιμότητα χωρίς να ακολουθήσει τη συμβατική διαδρομή, συνθέτουν μερικές μόνο από τις ιστορίες της παράστασης.

Στο ίδιο «πρόγραμμα σπουδών» περιλαμβάνονται ένας απελπισμένος πολίτης που αναζητά μάταια απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία, μια γυναίκα που μοιράζεται χωρίς αναστολές τα πιο προσωπικά της μυστικά και μια έφηβη που παλεύει να κερδίσει την καρδιά του αγοριού που αγαπά.

Η «Μεγάλη του Γέλιου Σχολή» αξιοποιεί τη φόρμα της επιθεώρησης για να ενώσει διαφορετικές ιστορίες κάτω από μια κοινή ιδέα: ότι οι μικρές και μεγάλες καθημερινές δοκιμασίες γίνονται συχνά η καλύτερη αφορμή για να γελάσουμε — και ίσως να δούμε τον εαυτό μας με περισσότερη επιείκεια.

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«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό!

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Γιώργος Πετρόχειλος, Στέλιος Κρητικός, Αρετή Ζαχαριάδου, Βασιλική Αγγέλη

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος