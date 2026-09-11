Η Σοφία Ρομπόλη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το «Να περνάς» στη νοηματική – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

Ολόκληρη η Ελλάδα θρηνεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ανάμεσά σε αυτούς και η Σοφία Ρομπόλη, η οποία κλήθηκε να μεταφέρει στη νοηματική γλώσσα το τραγούδι «Να περνάς», για τον Alpha.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Σοφία Ρομπόλη να μεταδίδει στη νοηματική γλώσσα διάφορα τραγούδια. Ήταν Πρωτοχρονιά του 2025 όταν «χόρεψε» όλο το πρόγραμμα κατά την εκδήλωση για την αλλαγή του χρόνου στο Σύνταγμα. Χθες ωστόσο (10.09.2026) αποφάσισε να μεταδώσει με πάθος ένας από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, σαν «αντίο» τόσο από την ίδια όσο και από τα άτομα με προβλήματα ακοής.

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Ντυμένη στα μαύρα και με κάθε προσοχή, έκανε στη νοηματική το ρεφρέν του «Να περνάς» ενώ στο τέλος χαμήλωσε ταπεινά το κεφάλι της.

@alphanews_official Έναν ιδιαίτερο και βαθιά συγκινητικό αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη απηύθυνε η Σοφία Ρομπόλη στη νοηματική γλώσσα. news alphanews ♬ πρωτότυπος ήχος – alphanewsgr – alphanewsgr

Όπως είναι λογικό, στα social media δεν σταμάτησαν να γράφουν λεπτό για τον επαγγελματισμό, το πάθος της και τα ρίγη συγκίνησης που προκάλεσε.