Live News: Ρεκόρ σεζόν στην τηλεθέαση για τον Νίκο Ευαγγελάτο – Στο 32% το δυναμικό κοινό

Το Live News συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης στην απογευματινή ζώνη και να χαρίζει την πρωτιά στο Mega. Η εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου «κράτησε» τους τηλεθεατές στους δέκτες της με το δυναμικό κοινό την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου να αγγίζει το 32%.

Η παρουσίαση των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ως πρώτο θέμα στο Live News, καθήλωσε το κοινό με τον Νίκο Ευαγγελάτο να παίρνει και πάλι την πρωτιά.

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Πιο συγκεκριμένα, το Live News κατέγραψε μέσο όρο 29,8% και καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης ώρας προβολής του βρισκόταν σταθερά πάνω από το 30%. Την ίδια στιγμή, κανένα άλλο πρόγραμμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 7-8%.

Και στο γενικό σύνολο η επικράτηση του Νίκου Ευαγγελάτου ήταν σαρωτική. Η τηλεθέαση «έδειξε» 27,7% και άγγιξε για μισή ώρα το 31%. Σε ποσοστά όχι ψηλότερα του 10-11% ο ανταγωνισμός εκείνη την ώρα.

Αναλυτικά η τηλεθέαση

Δυναμικό κοινό

Live News – 29,8%

Καθαρές Κουβέντες – 6,1%

Ο Κόσμος των Σπορ – 1%

Γενικό σύνολο

Live News – 27,7%

Καθαρές Κουβέντες – 10,5%

Ο Κόσμος των Σπορ – 2,5%

Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.