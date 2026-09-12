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Live News: Νέο ρεκόρ τηλεθέασης για τον Νίκο Ευαγγελάτο – Έφτασε μέχρι 34%

H τηλεθέαση της εκπομπής του Νίκου Ευαγγελάτου στο Mega «έγραψε» την Παρασκευή 31,6% στο δυναμικό κοινό και 29% στο γενικό κοινό
Ο Νίκος Ευαγγελάτος
Ο Νίκος Ευαγγελάτος
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Νέο ρεκόρ τετραετίας στην τηλεθέαση κατέγραψε το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο Mega χθες Παρασκευή (11.9.26).

Το Live News δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον ανταγωνισμό στην απογευματινή ζώνη σημειώνοντας νέο ρεκόρ τετραετίας. Η τηλεθέαση της εκπομπής του Νίκου Ευαγγελάτου έφτασε στο 31,6% στο δυναμικό κοινό, αγγίζοντας μάλιστα και το 34% στο τέταρτο από τις 16:30 έως τις 16:45.

Με τα απέναντι προγράμματα να περιορίζονται σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά.

Το μαγκαζίνο του Mega κατέγραψε ρεκόρ και στο δυναμικό κοινό με 29%. Σε ποσοστά πολύ κάτω από 10% ο ανταγωνισμός εκείνη την ώρα.

Αναλυτικά η τηλεθέαση

Δυναμικό κοινό

Live News 31,6%

Μπάσκετ: Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 6,7%

Καθαρές Κουβέντες 4,2%

Ο Κόσμος των Σπορ 1,8%

Στάση ΕΡΤ3 1%

Γενικό Κοινό

Live News 29,9%

Μπάσκετ: Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ 5,9%

Καθαρές Κουβέντες 8,8%

Ο Κόσμος των Σπορ 4,7%

Στάση ΕΡΤ3 1,1%

Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

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