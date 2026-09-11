Σία Κοσιώνη για Γιώργο Μαζωνάκη: Αν επιβεβαιωθεί ότι ήταν νεκρός 1,5 ώρα στο ιατρείο, τότε μιλάμε για το άκρον άωτον του κυνισμού

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη την Τετάρτη (09.09.2026) αποτελεί ένα από τα βασικότερα θέματα της επικαιρότητας αυτές τις ημέρες, καθώς υπάρχουν συνεχώς ραγδαίες εξελίξεις. Αυτές σχολίασαν ο Νίκος Χατζηνικολάου και η Σία Κοσιώνη στο δελτίο του ΑΝΤ1.

Την Παρασκευή, παρουσιάζοντας τα τελευταία ρεπορτάζ που ανέφεραν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να ήταν νεκρός για 1,5 ώρα στο ιατρείο του Κολωνακίου, η Σία Κοσιώνη πήρε τον λόγο και σχολίασε τα πάντα υπογραμμίζοντας ότι η στάση των γιατρών ήταν το άκρον άωτον του κυνισμού, αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν.

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«Τι ακούμε; Αν αυτό επιβεβαιωθεί τότε μιλάμε για το άκρον άωτον του κυνισμού. Αυτό είναι απάνθρωπο. Αν επιβεβαιωθεί ότι ο άνθρωπος ήταν νεκρός εκεί, στην άκρη, 1,5 ώρα (σ.σ. στο ιατρείο) και το μέλημα τους ήταν πως θα καθαρίσουν τα ίχνη του… Με σοκάρει σε βαθιά ανθρώπινο επίπεδο», είπε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

«Θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, γιατί γνωρίζουμε τα προβλήματα υγείας που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι ευρέως γνωστό. Δεν έχουμε απάντηση από την ιατροδικαστική εξέταση, άρα επισήμως δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί και δεν θα δικάσουμε και κανέναν», δήλωσε ακόμα.

«Ας μη δικάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους καταδικάσουμε, υπάρχει η δικαιοσύνη και τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Λέω όμως ότι εδώ έχουν προκύψει κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα. Έχουμε ένα περίπου ιατρείο, δυο περίπου ιατρούς, μία περίπου θεραπεία από τη μία. Και από την άλλη έχουμε μια πολιτεία που διεξάγει περίπου ελέγχους», ανέφερε στη συνέχεια για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Στο περίπου θα συμφωνήσω με τα προηγούμενα. Στο “περίπου ελέγχους” δεν θα συμφωνώ, Σία μου. Καθόλου ελέγχους! Καθόλου ελέγχους! Θες να σου πω γιατί; Διότι αυτοί ανέβαζαν βίντεο στο διαδίκτυο και διαφήμιζαν ανοιχτά δραστηριότητες που απαγορεύεται να γίνεται στους συγκεκριμένους χώρους», είπε με τη σειρά του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Η κουβέντα συνεχίστηκε και οι δύο δημοσιογράφοι σχολίασαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις για τα όσα έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες ώρες για το ιατρείο του Κολωνακίου, στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.