Αναστασία Γιάμαλη: «Έχω δεχτεί πάρα πολλά απειλητικά μηνύματα»

Η Αναστασία Γιάμαλη έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για όλα, υπογραμμίζοντας ότι έχει δεχτεί κατά καιρούς απειλητικά μηνύματα, αλλά και προτάσεις να κάνει στον πολιτικό στίβο.

Η γνωστή δημοσιογράφος του Mega μίλησε στο zappit.gr και τον Γιώργο Σκρομπόλα για τη διαδρομή της στη δημοσιογραφία, τη μεταγραφή της στο Mega αλλά και όσα της αρέσει να κάνει στην προσωπική της ζωή. Παράλληλα, η Αναστασία Γιάμαλη υπογράμμιζε ότι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα υπάρχει κάποιο κόμμα που να με την αντιπροσωπεύει.

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«Μου αρέσει να μπαίνω στα θέματα, δεν τα παρουσιάζω. Τα ψάχνω κι εγώ, τα φέρνω κι εγώ. Συμμετέχω κανονικά στη σύσκεψη και σε όλη την πορεία και την εξέλιξη των θεμάτων. Είμαι πρώτα δημοσιογράφος. Χαίρομαι που έχουμε καταφέρει να μπούμε έτσι στα σπίτια του κόσμου το Σαββατοκύριακο, σε μια δύσκολη ζώνη που δεν είχε πριν τις εξελίξεις ενημέρωση από τη μία. Από την άλλη όμως δεν εφησυχάζω γιατί είναι ένα στοίχημα αυτό που κερδίζεται κάθε Σαββατοκύριακο», δήλωσε αρχικά η Αναστασία Γιάμαλη.

«Δεν με άλλαξε το Mega. Δεν νομίζω ότι ήθελε και να με αλλάξει. Το σίγουρο είναι ότι όταν μεγαλώνει το γήπεδο βελτιώνονται και οι παίκτες, οπότε κι εγώ έμαθα περισσότερα και προσπαθώ να είμαι κάθε φορά καλύτερη», πρόσθεσε για τη συνεργασία της με το «Μεγάλο κανάλι», υπογραμμίζοντας: «Δεν λέω τη γνώμη μου για να γίνει viral. Νομίζω ότι είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Είναι ένα πράγμα η καταγραφή της είδησης και η παρουσίασή της και είναι κι άλλο ένα πράγμα η ανάλυσή της. Δεν αισθάνομαι ότι γίνομαι viral. Χαίρομαι που ένας κόσμος συμφωνεί μαζί μου και κατανοώ και έναν κόσμο που δε συμφωνεί και έχει δικαίωμα να το κάνει».

«Έχω επιλέξει τη διαδρομή μου. Δεν ήταν εύκολη. Έχω κάνει την ειρήνη μου με αυτό», ξεκαθάρισε ακόμα η Αναστασία Γιάμαλη.

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Για τις πολιτικές της πεποιθήσεις τόνισε: «Αυτή τη στιγμή δε θεωρώ ότι στο υπάρχον πολιτικό σύστημα υπάρχει κάποιο κόμμα που να με εκπροσωπεί. Οι αρχές μου δεν είναι α λα καρτ, Γιώργο. Οι αρχές μου είναι σε κάθε κυβέρνηση να ασκώ έλεγχο στο μέτρο της επαγγελματικής μου ωριμότητας. Τα τελευταία χρόνια μου έχει γίνει πρόταση να πολιτευτώ. Την έχω αρνηθεί. Θέλω να μείνω στο επάγγελμά μου, στην επαγγελματική μου ωριμότητα. Η πολιτική με ενδιαφέρει μόνο στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και στο πλαίσιο του, του πώς με επηρεάζει στην ζωή μου».

«Έχω δεχτεί πάρα πολλά απειλητικά μηνύματα. Από τα πρώτα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας», παραδέχτηκε στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας ότι το πιο ακραίο που έχει λάβει ήταν: «Ξέρω πού μένεις, θα έρθω να…».

Επίσης η Αναστασία Γιάμαλη παραδέχτηκε: «Μου αρέσει πολύ να μαγειρεύω. Μαγειρεύω καλά, έτσι λένε οι φίλοι μου που τρώνε. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Μου αρέσει να βρίσκομαι με τους ανθρώπους μου σε εστιατόρια και σε μπαρ, όπως κάθε άνθρωπος, και να λες θα πάω για ένα γρήγορο ποτό και να καταλήγεις να γυρνάς μετά από εφτά ώρες γιατί είχατε πάρα πολλά να πείτε. Και μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω βόλτα στη θάλασσα. Άμα έχω στεναχωρηθεί είναι δύσκολα. Θα κάτσω σπίτι στενάχωρη».

Όταν στενοχωριέμαι, στενοχωριέμαι ειλικρινά. Μερικές φορές υπάρχει μια κριτική ότι πάει μηδέν εκατό η Γιάμαλη. Παιδιά πάω μηδέν εκατό. Γιατί άμα μου λες ψέματα και με κοροϊδεύεις μες στα μούτρα μου, θυμώνω και θα σε εγκαλέσω για αυτό. Ο μόνος λόγος να μη σε εγκαλέσω είναι επειδή δεν έχω άλλο χρόνο.

Τέλος εξομολογήθηκε: «Θέλω υγεία, ευτυχία και τους ανθρώπους μου καλά. Χαίρομαι πολύ που έχω καταφέρει να κάνω μια δουλειά που με ικανοποιεί. Χαίρομαι πολύ που έχω τους ανθρώπους που έχω επιλέξει γύρω μου και χαίρομαι που έχουμε βρει ισορροπίες με την οικογένειά μου για να είμαστε όλοι μαζί καλά».