«Δύο μαύρα πουκάμισα» και «Κάμπινγκ» κάνουν πρεμιέρα στο Mega – Ποιες άλλες σειρές έρχονται

Το MEGA υποδέχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν με δύο μεγάλες πρεμιέρες. Η δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» και η κωμωδία «Κάμπινγκ» ανοίγουν την αυλαία του νέου προγράμματος με πρωτότυπες ιστορίες και κοινό παρονομαστή την υψηλή αισθητική.

Η νέα σεζόν ξεκινά με δύο σειρές που συναντούν διαφορετικές πλευρές της μυθοπλασίας: ένα συναρπαστικό ερωτικό δράμα και μια ασυνήθιστη κωμική ιστορία με στοιχεία αστυνομικού μυστηρίου. Δύο μεγάλες παραγωγές, με ξεχωριστή ταυτότητα και εθιστική πλοκή, σηματοδοτούν την έναρξη της τηλεοπτικής χρονιάς στο MEGA.

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Η δυναμική αυτή εκκίνηση συνιστά μια πρώτη γεύση του πλούσιου προγράμματος που ετοιμάζει το MEGA για φέτος, με σταθερό στόχο να δημιουργεί ποιοτικές σειρές και να αποτελεί την καθημερινή συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού.

Τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» έρχονται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο η πολυσυζητημένη δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα». Δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέρφια. Μία γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους και αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά που επιστρέφει για να δοκιμάσει σχέσεις, δεσμούς και συνειδήσεις.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός, αλλά βαθιά δοτικός άνδρας και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), ένας ήρεμος και εσωστρεφής άνθρωπος, συνδέονται με μια μακρά και ειλικρινή φιλία. Η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα ταράξει συθέμελα τον κόσμο τους και θα τους φέρει αντιμέτωπους με αποφάσεις που θα ανατρέψουν τη ζωή τους. Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» πλαισιώνονται από ένα εξαιρετικό καστ αναγνωρισμένων και νέων ηθοποιών.

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Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου – που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» – σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει στο φως.

Το «Κάμπινγκ» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, τη σκυτάλη παίρνει η νέα κωμική σειρά «Κάμπινγκ», με ένα πολυπρόσωπο πρωταγωνιστικό σύνολο ηθοποιών. Ισορροπώντας με δεξιοτεχνία ανάμεσα στην κωμωδία και το μυστήριο, η νέα πρόταση του MEGA εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται, όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.

Ένας φιλήσυχος και φαινομενικά ασήμαντος λογιστής μετατρέπεται αίφνης σε απρόθυμο διαχειριστή της μαφίας. Αποφασισμένος να κάνει τη δική του επανάσταση, ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) παίρνει τα παιδιά του και μια βαλίτσα με παράνομο χρήμα και καταφεύγει στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί θα συναντήσει μια «πολύχρωμη» συντροφιά εκκεντρικών χαρακτήρων, με επικεφαλής τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου), καθένας από τους οποίους κρατά φυλαγμένα τα δικά του μυστικά.

Με όχημα το ευφάνταστο χιούμορ, η σειρά σε διασκευή σεναρίου από την Έλενα Σολωμού και τον Κωστή Παπαδόπουλο και σκηνοθεσία του Σέργιου Κωνσταντινίδη, ξεδιπλώνει μια ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα συγκινητική ιστορία για την ανάγκη του ανήκειν, τη φιλία, την αλληλεγγύη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Παράλληλα στο MEGA θα προβληθούν άμεσα και δύο ακόμα πολλά υποσχόμενες σειρές. Ο λόγος για τη «Νταντά της γειτονιάς» και το «Κανακαρά».

Νταντά της γειτονιάς

Ακόμα μία ολόφρεσκη σειρά πρόκειται να ενταχθεί σύντομα στο νέο πρόγραμμα του MEGA και υπόσχεται να χαρίσει στους τηλεθεατές μεγάλες δόσεις… γέλιου. Ο λόγος για τη «Νταντά της γειτονιάς» που έρχεται με πρωταγωνιστή τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση.

Η νέα σειρά του MEGA παρουσιάζει μία σύγχρονη ιστορία, γεμάτη χιούμορ και ζεστασιά, που μας υπενθυμίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά να γνωρίσεις αυτόν, που θα σε οδηγήσει εκεί όπου ανήκεις. Η πλοκή εξελίσσεται στις πολύχρωμες γειτονιές του Περιστερίου. Εκεί θα ξεκινήσει η κοινή πορεία δύο ανθρώπων, που δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί.

Η υπόθεση

Ο Γιάννης (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος και χήρος. Από τότε που έχασε τη γυναίκα του, η ζωή του έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά του, η νεαρή Χριστίνα (Ρένα Λύκου) πασχίζει να μεγαλώσει μόνη τα δυο παιδιά της, την 7χρονη Ελευθερία και τον μόλις ενός έτους Κλεομένη, ενώ παράλληλα εργάζεται σε ένα σαντουιτσάδικο.

Ένα γραφειοκρατικό λάθος θα διασταυρώσει τους δρόμους τους, όταν ο Γιάννης θα επιλεγεί από ένα κρατικό πρόγραμμα – το οποίο δεν αιτήθηκε ποτέ – να εργαστεί ως «Νταντά της Γειτονιάς». Τα παιδιά που καλείται να φροντίσει είναι η Ελευθερία και ο Κλεομένης.

Αυτή η τυχαία συνεργασία μεταξύ Γιάννη και Χριστίνας θα αναγκάσει τους ισχυρούς χαρακτήρες τους – που διαφωνούν σχεδόν στα πάντα – να συνυπάρξουν. Οι εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις τους θα φέρουν συγκρούσεις, οι οποίες ωστόσο σταδιακά θα δώσουν τη θέση τους στην κατανόηση και την αποδοχή. Μέσα από την αθωότητα των παιδιών, ο δύστροπος Γιάννης θα ξαναβρεί τη χαμένη του τρυφερότητα, ενώ η αγχωμένη Χριστίνα θα αποκτήσει τον χρόνο που χρειάζεται, για να κυνηγήσει το κρυφό της όνειρο, την ολοκλήρωση των σπουδών της.

Χωρίς να το περιμένουν, θα βρουν ο ένας στον άλλον αυτό που τους έλειπε. Εκείνος έναν νέο λόγο να ξυπνά κάθε πρωί. Εκείνη έναν άνθρωπο να μοιραστεί το βάρος της καθημερινότητας. Και μαζί θα ανακαλύψουν, πως οι πιο δυνατοί δεσμοί δεν χρειάζονται συγγένεια για να υπάρξουν.

Κανακαρά

Η νέα σειρά εποχής «Κανακαρά» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του MEGA. Μια καθηλωτική ιστορία, εμπνευσμένη από μια ξεχωριστή ελληνική παράδοση που καθόριζε επί δεκαετίες τη μοίρα ολόκληρων οικογενειών.

Η σειρά μεταφέρει τον τηλεθεατή στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του ’50. Σε έναν τόπο όπου η μητριαρχία αποτελούσε τρόπο ζωής, η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε το σπίτι, την περιουσία και την ευθύνη για την ευημερία όλων. Ήταν η Κανακαρά της οικογένειας. Αντίθετα, η μικρότερη αδελφή όφειλε να μείνει στο πλευρό της, δεμένη σαν σκιά, μέχρι να δημιουργήσει το δικό της σπιτικό.

Στη νέα μεγάλη παραγωγή μυθοπλασίας του MEGA, οι δίδυμες αδελφές Ερινιά και Σοφία γεννιούνται με διαφορά λίγων λεπτών. Λίγα λεπτά που αρκούν για να χαράξουν δύο εντελώς διαφορετικές ζωές.

Όταν η Ερινιά συνειδητοποιεί πως αδυνατεί να αποκτήσει παιδί, ζητά από τη Σοφία μια θυσία που ξεπερνά κάθε όριο. Η επιθυμία αυτή της πρωτότοκης θα δοκιμάσει τα όρια της αγάπης και θα κλονίσει τον δεσμό των δύο αδελφών.

Μυστικά θαμμένα για δεκαετίες βγαίνουν στο φως. Παλιά πάθη ξυπνούν και πληγές περνούν από γενιά σε γενιά. Οι ήρωες καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα σε αυτό που επιβάλεται κι εκείνο που επιθυμούν. Γιατί στην «Κανακαρά» η αγάπη και η εξουσία έχουν πάντα ένα τίμημα.

Σε σκηνοθεσία Στάμου Τσάμη και σενάριο Σοφίας Καζαντζιάν και Μάριου Ιορδάνου, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA έρχεται να φωτίσει μια αθέατη πτυχή της ελληνικής παράδοσης, μέσα από μια ιστορία όπου o άγραφος νόμος γίνεται πεπρωμένο. Με κινηματογραφική αισθητική και ένα ξεχωριστό καστ πρωταγωνιστών, η «Κανακαρά» φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της νέας τηλεοπτικής σεζόν.