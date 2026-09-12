Furius: Το Disney+ ανανεώνει τη σειρά θρίλερ για δεύτερο κύκλο

Το Disney+ ανακοίνωσε ότι η πρωτότυπη δραματική σειρά του Hulu, «Furious» ανανεώνεται για δεύτερο κύκλο. Ο πρώτος κύκλος, από τη δημιουργό και executive producer Elizabeth Meriwether και την πρωταγωνίστρια και executive producer Emmy Rossum, είναι τώρα διαθέσιμος στο Hulu, εντός Disney+.

Το φινάλε του τελευταίου κύκλου της σειράς έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και πλέον είναι διαθέσιμος για όλους, μέσα από το Disney+.

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Η σειρά συνεχίζει να κερδίζει κοινό και κριτικούς, με την τηλεθέαση να αυξάνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Οι προβολές του 7ου επεισοδίου ήταν αυξημένες κατά 40% σε σύγκριση με την πρεμιέρα της σειράς, βάσει των προβολών πρώτης ημέρας. Η σειρά χαρακτηρίστηκε «Certified Fresh» από το Rotten Tomatoes, συγκεντρώνοντας ποσοστό 100% την ημέρα της πρεμιέρας της, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία, στο 98%.

Disney/Sarah Shatz

Η σειρά «Furious» του Hulu, ακολουθεί την πράκτορα του FBI, Άλις Μπλακ (Emmy Rossum), η οποία αναζητά μια μυστηριώδη κατά συρροή δολοφόνο. Καθώς οι δύο γυναίκες ακολουθούν τον δικό τους δρόμο προς την απονομή της δικαιοσύνης, οι ζωές τους αρχίζουν να διασταυρώνονται, ενώ τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος αρχίζουν να θολώνουν.

Η σειρά δημιουργήθηκε από την executive producer της Elizabeth Meriwether. Η Emmy Rossum είναι executive producer για την Composition 8, μαζί με τους Ronald Bass, Matt Olmstead και Sam Hoffman. Ο Brian Kirk έχει αναλάβει χρέη executive producer, καθώς και τη σκηνοθεσία των 2 πρώτων επεισοδίων του κύκλου. Η σειρά αποτελεί παραγωγή των 20th Television και Searchlight Television.

Disney/Sarah Shatz

Στον πρώτο κύκλο πρωταγωνιστούν οι Emmy Rossum, Lola Petticrew, Quincy Tyler Bernstine και Scoot McNairy, ενώ συμμετέχουν ως guest stars οι Jake Lacy, Rob Delaney, Hope Davis, Rob Yang και Steve Way.