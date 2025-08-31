Άρχισε το Exathlon: «Για 6 εβδομάδες 20 αθλητές θα αγωνίζονται καθημερινά, μόνο 2 θα φτάσουν μέχρι το τέλος», είπε ο Γιώργος Καράβας

Λίγο μετά τις 21.00 το βράδυ της Κυριακής (31.08.2025) έκανε πρεμιέρα το «Exathlon», το πιο αθλητικό ριάλιτι που έχει προβληθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Ο οικοδεσπότης του προγράμματος του ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Καράβας υποδέχτηκε το κοινό και αποκάλυψε όσα πρόκειται να συμβούν.

Είκοσι αθλητές βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές πίστες του «Exathlon» που προβάλλεται στον ΣΚΑΪ, ενώ ο Γιώργος Καράβας τους ενημερώνει για τις προκλήσεις που τους περιμένουν καθημερινά.

«Σας καλωσορίζω στο “Exathlon”, στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό αθλητικό event. Ξεκινάμε! Δύο ομάδες, 20 αθλητές και αθλήτριες. Τους ξέρετε. Όλοι έχουν ξεχωρίσει για τις σπουδαίες αθλητικές ικανότητές τους.

Μόνο που αυτή τη φορά η πρόκληση θα είναι πολύ πιο μεγάλη. Θα βρεθούν αντιμέτωποι στις πιο δύσκολες, στις πιο απαιτητικές και στις πιο θεαματικές πίστες που έχουν γίνει ποτέ. Αυτές είναι οι πίστες του Exathlon.

Δεν αρκεί η δύναμη και η ταχύτητα για να τα καταφέρουν. Θα χρειαστεί πείσμα, αντοχή, θέληση, τεράστια ψυχικά αποθέματα και καθαρό μυαλό. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτόν τον μοναδικό αθλητικό διαγωνισμό.

Για 6 εβδομάδες θα αγωνίζονται καθημερινά. Μόνο 2 θα φτάσουν μέχρι το τέλος. Μία γυναίκα και ένας άντρας θα κατακτήσουν τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας και του κορυφαίου αθλητή του πρώτου Exathlon στην Ελλάδα», είπε στην έναρξη ο Γιώργος Καράβας και στη συνέχεια υποδέχτηκε τους 20 παίκτες, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες.

«Αυτό το οποίο έρχεται είναι ένα κράμα πάθους, δύναμης, έντασης, με απίστευτα εντυπωσιακά παρκούρ, τα οποία θα δοκιμάσουν κατά πολύ τα όρια των παικτών. Οι εικόνες θα είναι οι πιο εντυπωσιακές που έχουν να παίξει στην τηλεόραση τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Καράβας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.