Αθηναΐς Νέγκα: «Δεν ζω από την τηλεόραση – Ήρθε αργά και δεν θα γίνει ποτέ η βάση μου»

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» μίλησε η Αθηναΐς Νέγκα, αναφερόμενη στην τηλεοπτική της παρουσία και στο πώς βλέπει τη δουλειά της στην τηλεόραση.

Χαρακτήρισε την εκπομπή της «Καλύτερα Αργά» ως ένα τηλεοπτικό πείραμα που προέκυψε τυχαία, το οποίο ωστόσο φαίνεται να συνεχίζεται και από το φθινόπωρο, όπως είπε η Αθηναΐς Νέγκα.

«Μακάρι να ήμουν παρουσιάστρια ψυχαγωγίας και να έβγαζα ένα σκασμό λεφτά, αλλά δεν το έχω αυτό. Μακάρι να το είχα. Η τηλεόραση μπήκε στη ζωή μου στα 37, δεν είναι η βάση μου και δεν θα γίνει ποτέ», είπε χαρακτηριστικά.

«Η τηλεόραση είναι ένας πάρα πολύ απρόβλεπτος χώρος», σημείωσε, ενώ μιλώντας για τις συνεντεύξεις που της έχουν προκαλέσει δυσκολία, απάντησε: «Το δύσκολο είναι οι άνθρωποι που έρχονται και δεν θέλουν να μιλήσουν για τους δικούς τους λόγους».