Συμβαίνει τώρα:
Media

Backstage από τα γυρίσματα του τρέιλερ της «Αθλητικής Κυριακής» που επιστρέφει στην ΕΡΤ1

Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές την Κυριακή 24 Αυγούστου
Πέτρος Μαυρογιαννίδης και Χριστίνα Βραχάλη
O Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη

Τις πρώτες πάσες, μόνο λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της «Αθλητικής Κυριακής» για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αντάλλαξαν ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη, που φέτος θα είναι στο τιμόνι της μακροβιότερης αθλητικής εκπομπής της ελληνικής τηλεόρασης που μεταδίδεται στην ΕΡΤ1.

Φορώντας την καλή τους διάθεση, άνετοι και με χιούμορ, οι δύο παρουσιαστές της ΕΡΤ1 που θα είναι οι οικοδεσπότες της «Αθλητικής Κυριακής» έκαναν το γύρισμα για το τρέιλερ της εκπομπής.

Πέτρος Μαυρογιαννίδης και Χριστίνα Βραχάλη
O Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη

Το γύρισμα έγινε στο υπερσύγχρονο στούντιο του ΕΡΤNEWS, καθώς και στον περίβολο του Ραδιομεγάρου.

Παρά τη ζέστη, αλλά και τις πολλές ώρες που χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη έδειχναν, έτοιμοι και με μεγάλη προσμονή για την πρεμιέρα.

Πέτρος Μαυρογιαννίδης και Χριστίνα Βραχάλη
O Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη

Οι δύο παρουσιαστές δίνουν, λοιπόν, την Κυριακή 24 Αυγούστου, στις 22:00 και κάθε Κυριακή στην ΕΡΤ1.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo