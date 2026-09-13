Cinobo: Όσα έρχονται τον Σεπτέμβριο για την επιστροφή στην πόλη – Διαθέσιμο το Babygirl με την Νικόλ Κίντμαν

Ο Σεπτέμβριος μας φέρνει πίσω στο σπίτι, όπου το Cinobo φροντίζει να μας κάνει την καλύτερη παρέα με σειρές που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού και viral ταινίες που αξίζουν την προσοχή σου.

Στα κινηματογραφικά highlights του μήνα ξεχωρίζουν το πολυσυζητημένο Babygirl με την Νικόλ Κίντμαν σε έναν από τους πιο τολμηρούς ρόλους της καριέρας της που της χάρισε και το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας, το Heretic με τον Χιου Γκραντ σε σπάνιο ρόλο κακού, η θρυλική Φωλιά του Κούκου των 5 Όσκαρ και το αργεντίνικο crowdpleaser Ιστορίες για Αγρίους. Και όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στο Cinobo.

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Στις πρεμιέρες του μήνα σίγουρα δεν πρέπει να χάσετε τις Πικρές Γιορτές (Bitter Christmas), την τελευταία ταινία του τρομερού Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος μετά το αγγλόφωνο διάλειμμα του «The Room Next Door», επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Επίσης, προστίθεται η viral πολυβραβευμένη Αρκουδότρυπα των Παπαδάκη-Ντινόπουλου, ένα βουκολικό ρομάντζο του 21ου αιώνα που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν.

Για όσους αγαπούν τις σειρές, αυτόν τον μήνα θα βουλιάξουμε στον καναπέ με το Crashing της Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ (Fleabag), μια απολαυστική κομεντί για νέους που ψάχνουν δρόμο τους στη ζωή, γεμάτη ιδιοσυγκρασιακό χιούμορ και συναίσθημα.

Παράλληλα ανταποκριθήκαμε στα αιτήματα των συνδρομητών μας. Το cult Inside no.9, με τις αυτοτελείς ιστορίες και τις απρόσμενες σεναριακές ανατροπές, έγινε ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα όταν το Cinobo έφερε τις δύο πρώτες σεζόν. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σάς ανακοινώσουμε ότι σταδιακά μέχρι το τέλος του έτους θα προσθέσουμε και την υπόλοιπη σειρά. Ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο, την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα θα προστίθενται στον κατάλογο της πλατφόρμας 2 σεζόν της σειράς, ένα εγχείρημα που θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο με την 9η σεζόν και το επετειακό special επεισόδιο.

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Επίσης θα προστεθεί και ο τρίτος κύκλος του Όρκου του Ιπποκράτη (Interns), μιας ιατρικής σειράς που αποδομεί τον τηλεοπτικό μύθο, ενώ δεν πρέπει να χάσετε τη μίνι σειρά Η Ανατομία μιας Στιγμής, ένα καθηλωτικό πολιτικό θρίλερ εποχής για μια κρίσιμη στιγμή που η ισπανική δημοκρατία βρέθηκε κοντά στην κατάρρευση. Σκηνοθετεί ο Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ του Μικρού Νησιού και πρωταγωνιστεί ο Αλβάρο Μόρτε του Casa de Papel.

Τέλος, ο Σεπτέμβριος φέρνει άλλες πέντε ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ, καθιστώντας το Cinobo την ελληνική πλατφόρμα με τη μεγαλύτερη συλλογή ταινιών του Ισπανού σκηνοθέτη. Και τα αφιερώματα δεν σταματούν εδώ, καθώς θα προστεθεί η «Τριλογία των Γυναικών» του Σταύρου Τσιώλη (Παρακαλώ Γυναίκες μην Κλαίτε, Ας Περιμένουν οι Γυναίκες, Γυναίκες που περάσατε από Εδώ) με ατάκες που «έγραψαν» στην ελληνική pop κουλτούρα.

Σειρές

Crashing

Διαθέσιμο

Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ

Η ζωή κι η καθημερινότητα έξι νεαρών – κάπου ανάμεσα στα 20 και 30κάτι – ανθρώπων, οι οποίοι συγκατοικούν ως φύλακες κτιρίου σε ένα μεγάλο, εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο.

Ο Όρκος του Ιπποκράτη | Interns (3ος κύκλος)

Τομά Λιλτί

Από 14 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Μια ομάδα νεαρών ειδικευόμενων ξεκινά την καριέρα της σε ένα δημόσιο νοσοκομείο του Παρισιού, όπου όλοι καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις από την πρώτη μέρα. Ανάμεσα σε προσωπικά λάθη, εξαντλητικές βάρδιες και πιεστικούς ανώτερους, μαθαίνουν τι σημαίνει να φροντίζεις τους άλλους χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου.

Η Ανατομία μιας Στιγμής (The Anatomy of a Moment)

Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ, Πάκο Ρ. Μπάνος

Από 16 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Με αφετηρία το αποτυχημένο πραξικόπημα της 23ης Φεβρουαρίου 1981, η σειρά εξερευνά μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Ισπανίας. Όταν ο αντισυνταγματάρχης της Πολιτοφυλακής Αντόνιο Τεχέρο εισβάλλει ένοπλος στο Κοινοβούλιο, μόνο τρεις άνδρες παραμένουν καθιστοί: ο Αντόλφο Σουάρες, ο Σαντιάγο Καρίγιο και ο Μανουέλ Γκουτιέρες Μεγιάδο. Μέσα από τις ιστορίες αυτών των τριών πρωταγωνιστών της δημοκρατικής μετάβασης, αλλά και των βασικών οργανωτών του πραξικοπήματος, η σειρά ανασυνθέτει τα συγκλονιστικά γεγονότα.

Inside Number Nine (3ος + 4ος Κύκλος)

Στιβ Πέμπερτον, Ρις Σίαρσμιθ

Από 28 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Καλώς ήρθατε στο «Inside No.9», όπου το συνηθισμένο και το τετριμμένο συναντούν το ανοίκειο και το μακάβριο. Ένα παιχνίδι που αποκαλύπτει κρυμμένα μυστικά, ένα παράξενα στοιχειωμένο σπίτι, ένα καμαρίνι στο Γουέστ Εντ βουτηγμένο στο αίμα. Τίποτα δεν μπορεί να σας προετοιμάσει για τις σκοτεινές, μυστήριες και διεστραμμένες ιστορίες που κρύβονται εδώ.

Cinobo Πρεμιέρες

Maria Montessori

Λεά Τόντοροφ

Διαθέσιμο

Στο Παρίσι του 1900 μια εταίρα μεγαλώνει την κόρη της μόνη της. Φοβούμενη οτι οι μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού θα φέρουν προβλήματα στη ζωή του, ταξιδεύει ως τη Ρώμη όπου θα γνωρίσει την Μαρία Μοντεσσόρι, μια γυναίκα που εφαρμόζει μια ιδιαίτερη μέθοδο διδασκαλίας, η οποία μπορεί να βοηθήσει το παιδί.

Πικρές Γιορτές (Bitter Christmas)

Πέδρο Αλμοδόβαρ

Διαθέσιμο

Η Έλσα, βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Προσπαθώντας να γράψει ένα σενάριο, αφήνει τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε ένα νησί παρέα με την καλή της φίλη Πατρίσια. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή.

Αρκουδότρυπα (Bearcave)

Στέργιος Ντινόπουλος, Χρυσιάννα Παπαδάκη

Από 15 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Η Αργυρώ και η Αννέτα είναι δύο κολλητές που ζουν στο ορεινό χωριό της Τύρνας. Μια κρυφή σπηλιά, μια τσουκνιδόπιτα, ένα καγκουρόπαρτο στο δάσος και μια απροσδόκητη προδοσία, θα αλλάξουν για πάντα τη σχέση τους.

Όσα Ξέρει η Μαριέλ (What Marielle Knows)

Φρεντερίκ Χαμπαλέκ

Από 22 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Ένα 12χρονο κορίτσι ανακαλύπτει πως μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των γονιών της και ξεδιπλώνεται μπροστά της ολόκληρο το φάσμα της ενήλικης απογοήτευσης: μικρά ψέματα, απωθημένα, προδοσίες, φόβοι.

DJ Βοσκός (DJ Ahmet)

Γκεόργκι Μ. Ουνκόφσκι

Από 29 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Ο 15χρονος Αχμέτ ζει σε ένα χωριό, δουλεύοντας στην οικογενειακή φάρμα. Κι ενώ πιστεύει πως η μόνη του διαφυγή από την καθημερινότητα είναι η μουσική, στον δρόμο του εμφανίζεται η νεαρή, και παγιδευμένη σε έναν γάμο, φιλοξενούμενη του χωριού.

Αφιερώματα

Viva Pedro! | Η μεγαλύτερη συλλογή ταινιών του Almodóvar που έγινε ποτέ σε ελληνική πλατφόρμα

Άλλες τέσσερις εμβληματικές ταινίες του σπουδαιότερου Ισπανού κινηματογραφιστή συμπληρώνουν την συλλογή με την φιλμογραφία του Πέδρο Αλμοδοβάρ που είναι ήδη διαθέσιμη στο cinobo.com και έχει αγαπηθεί από τους συνδρομητές όσο λίγες. Από τις 11 Σεπτεμβρίου μπορούμε να απολαύσουμε τα Καυτή Σάρκα, Κακή Εκπαίδευση, Παράλληλες Μητέρες και Πόνος και Δόξα. Συνολικά, 14 ταινίες από την ξεχωριστή φιλμογραφία του Αλμοδόβαρ θα είναι πλέον διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Cinobo.

Διαθέσιμο

Τριλογία Γυναικών | Σταύρος Τσιώλης

Μετά το Γυναίκες Που Περάσατε Από Εδώ, άλλες δύο ταινίες του Σταύρου Τσιώλη που σημάδεψαν το ελληνικό σινεμά συμπληρώνουν την ”Τριλογία Γυναικών” του. Τα Ας Περιμένουν οι Γυναίκες και Παρακαλώ Γυναίκες μην Κλαίτε θα είναι διαθέσιμα στο cinobo.com από τις 25 Σεπτεμβρίου.

Από 25 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

New in Cinobo

Babygirl

Χαλίνα Ρέιν

Διαθέσιμο

Μια πανίσχυρη διευθύνουσα σύμβουλος ρισκάρει καριέρα και οικογένεια όταν ξεκινά μια καυτή, επικίνδυνη σχέση με τον πολύ νεότερο ασκούμενό της. Μια ιστορία επιθυμίας και άνισων σχέσεων δύναμης, με τη Nicole Kidman σε μία από τις πιο τολμηρές ερμηνείες της.

Στη Φωλιά του Κούκου (One Flew Over the Cuckoo’s Nest)

Μίλος Φόρμαν

Διαθέσιμο

Ένας φυλακισμένος μεταφέρεται σε ψυχιατρικό ίδρυμα για ψυχιατρική εκτίμηση και αντιδρά απέναντι στις βάναυσες μεθόδους του προσωπικού, με επικεφαλής την αυταρχική νοσοκόμα Ράτσετ.

Φρίμοντ (Fremont)

Μπαμπάκ Τζαλαλί

Διαθέσιμο

Η Ντόνια εργάζεται για ένα εργοστάσιο που φτιάχνει fortune cookies. Έχοντας δουλέψει ως διερμηνέας για τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή στο Σαν Φρανσίσκο. Σε μια στιγμή παρόρμησης τοποθετεί ένα ξεχωριστό μήνυμα μέσα σε ένα μπισκότο και το στέλνει εκεί έξω.

Ιστορίες για Αγρίους (Wild Tales)

Νταμιάν Σίφρον

Από 17 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Σπονδυλωτή μαύρη κωμωδία αποτελούμενη από έξι ιστορίες, οι οποίες εξερευνούν την οργή, την ταπείνωση, την αδικία, την απιστία και το παράλογο της σύγχρονης καθημερινότητας.

Heretic

Σκοτ Μπεκ, Μπράιαν Γουντς

Από 18 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Δυο νεαρές Μορμόνες, η Αδερφή Μπαρνς και η Αδερφή Πάξτον, πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι για να διδάξουν τον Λόγο, χτυπούν την πόρτα του λάθος ανθρώπου, του φαινομενικά ευγενικού και μελίρρυτου κυρίου Ριντ, και βρίσκονται παγιδευμένες στο στόμα του Λύκου.

Control

Άντον Κόρμπεϊν

Από 24 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Η ιστορία του Ίαν Κέρτις, τραγουδιστή των Joy Division, από τα μαθητικά του χρόνια το 1973 έως την αυτοκτονία του, την παραμονή της πρώτης περιοδείας του συγκροτήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1980.

Μέσα από την εκρηκτική άνοδο του συγκροτήματος, η ταινία παρακολουθεί την προσωπική του ζωή, τον γάμο του και το αυξανόμενο ψυχολογικό βάρος που τον οδηγεί σε αδιέξοδο.