Αναστασία Γιάμαλη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το ότι κάποιοι κάνουν τους ανήξερους είναι προκλητικό»

Η Αναστασία Γιάμαλη ξεκίνησε την εκπομπή της, «Εξελίξεις Τώρα» το μεσημέρι του Σαββάτου (12-09-2026), προαναγγέλλοντας αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η παρουσιάστρια του Mega εκτίμησε ότι αν στη θέση του καλλιτέχνη βρισκόταν ένας άλλος άνθρωπος, «δεν θα είχε γίνει τόσος χαμός», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Η σημερινή εκπομπή δεν θα μπορούσε παρά να έχει ως κεντρικό θέμα το “θρίλερ” με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Από την Τετάρτη το απόγευμα, όταν κι έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι νεκρός, όλη η Ελλάδα θρηνεί. Ο θρήνος όμως στη συγκεκριμένη υπόθεση πάει δυστυχώς χέρι-χέρι με τα ερωτήματα, με τις αντιφάσεις, με τα αναπάντητα “γιατί”», είπε ανοίγοντας την εκπομπή της η Αναστασία Γιάμαλη.

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«Η δημοσιογραφική έρευνα ξετύλιξε ένα κουβάρι γεγονότων, αποκαλύψεων και παραλείψεων που έχει μετατρέψει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δυστυχώς σε θρίλερ. Η σημερινή εκπομπή, με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη, θα πιάσει το νήμα και θα συνεχίσει την έρευνα, επιχειρώντας να ρίξει φως σε βασικά ερωτήματα», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Mega.

«Όπως περίτρανα αποδεικνύεται, το λαμπερό ζευγάρι των γιατρών των σταρς μια χαρά διαφήμιζε τις αμφιβόλου ιατρικής υπόστασης θεραπείες του σε συνέδρια, υπό την αιγίδα της Πολιτείας, ακόμη και του ίδιου του Υπουργείου Υγείας. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια του φορέα που έπρεπε να τους ελέγχει, που όμως τελικά απέτυχε να προφυλάξει ανυποψίαστους πολίτες», επισήμανε η Αναστασία Γιάμαλη και συμπλήρωσε: «Το ότι κάποιοι σήμερα κάνουν τους ανήξερους είναι προκλητικό».

Στη συνέχεια της εκπομπής, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο ιατρείο του Κολωνακίου και στα ερωτήματα που έχουν προκύψει. «Αν είχε συμβεί σε έναν άλλον άνθρωπο δεν θα είχε γίνει τόσος χαμός» είπε μεταξύ άλλων.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη που πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, θα τελεστεί στη 13.00 το μεσημέρι της Δευτέρας στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, και θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.