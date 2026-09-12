Γιώργος Πατούλης: Ένταση με την Αναστασία Γιάμαλη – «Έχετε στήσει ένα ωραίο δικαστήριο και δεν ακούτε τίποτα»

Ανέβηκαν οι τόνοι το μεσημέρι του Σαββάτου (12-09-2026) στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», όταν ο Γιώργος Πατούλης μίλησε στην Αναστασία Γιάμαλη, με αφορμή τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, και τους κατηγορούμενους γιατρούς. Αρνήθηκε πως γνώριζε την Ιωάννα Γάκα και υπογράμμισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε τη δυνατότητα ή την υποχρέωση να ελέγχει εκ των προτέρων τις εκατοντάδες συμμετοχές ομιλητών σε συνέδρια.

Ο Γιώργος Πατούλης παρενέβη στην εκπομπή του Mega, εξηγώντας ότι είχε δεχθεί πολλά τηλεφωνήματα από συναδέλφους. «Εδώ βλέπω ότι έχετε στήσει ένα ωραίο έτσι δικαστήριο, το οποίο μάλιστα έχει και τη συμμετοχή ενός συναδέλφου ψυχιάτρου» είπε αρχικά ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην Αναστασία Γιάμαλη.

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Πρόσθεσε στον ίδιο τόνο πως: «Δεν δεχόμαστε να στήνετε ένα δικαστήριο επειδή έχετε ένα Μέσο. Έγινε ένα συνέδριο το οποίο ήταν ηλεκτρονικό, διεθνές. Το έκανε το ΙΚΠΥ. Αυτό λοιπόν το συνέδριο συμμετείχαν δέκα καθηγητές και άλλοι διεθνούς κύρους στο επίπεδο του ιατρικού τουρισμού.

Τα συνέδρια στα οποία υπήρχε αυτή η συμμετοχή μέσα από ένα βίντεο και στο οποίο ήταν διήμερο και στο οποίο δεν ήμασταν εμείς εκείνοι οι οποίοι κάναμε την επιλογή, ούτε καν ακούσαμε τι είπαν, γιατί απλώς στηρίξαμε αυτό το πρώτο διεθνές για τον ιατρικό τουρισμό του ΙΚΠΥ και δώσαμε την αιγίδα της περιφέρειας και όχι του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν ξέρουμε τι ειπώθηκε, ποιοι μίλησαν και δεν ήταν δική μας υποχρέωση».

Σε άλλο σημείο ο Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν λειτουργεί ως αστυνομία για να γνωρίζει εκ των προτέρων κάθε παρανομία. Επιπλέον, κάλεσε τους δημοσιογράφους να προχωρούν σε επίσημες καταγγελίες αν διαθέτουν στοιχεία για παράνομες καταστάσεις.