Νίκος Μάνεσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Μην καθόμαστε και παρασυρόμαστε τώρα από διαφημίσεις

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε πρόωρα και αναπάντεχα από τη ζωή, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, με τις αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του, να προκαλούν αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις. Ο Νίκος Μάνεσης επιχείρησε να στείλει τα δικά του μηνύματα, το πρωί του Σαββάτου (12-09-2026) κατά τη διάρκεια της εκπομπής που παρουσιάζει στον Alpha.

Αρχικά ο Νίκος Μάνεσης προσπάθησε να σκιαγραφήσει πτυχές από τον χαρακτήρα του αείμνηστου καλλιτέχνη. Ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αγαπήθηκε για το ταλέντο και την καρδιά του. Στη συνέχεια τόνισε πως έχει γίνει εξονυχιστική αστυνομική έρευνα, προκειμένου να πέσει φως στα κρίσιμα σημεία των δραματικών γεγονότων και να καταλογιστούν ευθύνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλό ταξίδι σε έναν διάσημο τραγουδιστή που έχουν αγαπήσει πάρα πολλοί και για το ταλέντο αλλά -απ’ ό,τι τώρα πια μαθαίνουμε- και για την ψυχή του και για την καρδιά του. Καλό ταξίδι», είπε αρχικά ο Νίκος Μάνεσης. «Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, έχει γίνει και καλή αστυνομική έρευνα για το τι έχει συμβεί και για το αν και κατά πόσο μπορούσε να αποφευχθεί», σχολίασε αμέσως μετά επί του θέματος.

«Προσέχετε! Ο καθένας θέλει να νιώθει ευεξία, θέλει να είναι πάντα νέος και να αισθάνεται πολύ καλά αλλά θα έρθει και η ρυτίδα, θα έρθει και η κόπωση, είναι όλα φυσιολογικά και μες στο πρόγραμμα εκ του κατασκευαστού. Μην καθόμαστε και παρασυρόμαστε τώρα από διαφημίσεις», επισήμανε ο Νίκος Μάνεσης, ανοίγοντας στην εκπομπή του, τον «φάκελο» της υπόθεσης με τις έως τώρα εξελίξεις.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη που πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, θα τελεστεί στη 13.00 το μεσημέρι της Δευτέρας στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, και θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.