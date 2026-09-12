Κρίνο και αγκάθι: Όσα αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές για το σκοτεινό παρελθόν των ηρώων

Μία νέα δραματική σειρά εποχής έρχεται στον ΑΝΤ1 με τίτλο «Κρίνο και αγκάθι» και πρωταγωνιστές ένα εκλεκτό καστ ηθοποιών.

Στη νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Κρίνο και αγκάθι» μια γυναίκα που ζητά εκδίκηση και ένας άντρας που κουβαλά ένα βαρύ μυστικό, ενώ δύο οικογένειες είναι δεμένες με ένα παρελθόν γεμάτο αίμα και σιωπή.

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Δύο οικογένειες. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ένας φόνος που τις έφερε για πάντα απέναντι. Μέσα από δύο νέα βίντεο, οι πρωταγωνιστές του «Κρίνο & Αγκάθι» γυρίζουν τον χρόνο πίσω και αποκαλύπτουν το σκοτεινό παρελθόν των Αρβανιταίων και των Δρογούτηδων.

Από τη μία, οι ισχυροί Αρβανιταίοι: γαιοκτήμονες με δύναμη και επιρροή, που έχτισαν το κύρος τους πάνω σε ένα επικίνδυνο μυστικό και έναν όρκο σιωπής. Από την άλλη, οι Δρογούτηδες: μια οικογένεια σημαδεμένη από την απώλεια, τη φτώχεια και την αδικία, που δεν έπαψε ποτέ να αναζητά δικαίωση.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, η επιστροφή της Λευκής απειλεί να γκρεμίσει όσα έμειναν καλά κρυμμένα και να ξυπνήσει πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ. Καθώς τα μυστικά αρχίζουν να έρχονται στο φως, κανείς δεν μπορεί να μείνει αλώβητος.

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Γιατί το παρελθόν δεν επιστρέφει μόνο για να δώσει απαντήσεις. Επιστρέφει για να πάρει εκδίκηση.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE