Μπλε ώρες: Ο Άγγελος και η Εύα διατηρούν παράνομη σχέση

Η νέα δραματική σειρά «Μπλε ώρες» θα κόψει πρώτη το νήμα της νέας σεζόν, καθώς πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα η προβολή της μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

H σειρά «Μπλε ώρες», που υπογράφουν ο Αντρέας Γεωργίου, ο Κούλλης Νικολάου και η Βάνα Δημητρίου, κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

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Μπλε ώρες – Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 1ο: Ο Άγγελος είναι γιος μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα και η Εύα απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους. Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν το χάραμα… Ο Διονύσης, ο άντρας της Εύας, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον γάμο του ενώ η Λίζα, η γυναίκα του Άγγελου, υποπτεύεται ότι ο άντρας της έχει ερωμένη. Ο Άγγελος έχει ζητήσει διαζύγιο, αλλά η Λίζα αρνείται να του το δώσει, αν δεν ικανοποιηθούν οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις της.

Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει μια μικρή απόδραση στην Σκιάθο για να ζήσει λίγο ελεύθερα τον έρωτά του. Η ζήλεια του Διονύση τον οδηγεί να παρακολουθήσει την Εύα. Μια τυχαία συνάντησή της με τον φίλο του, Αλέκο, σε συνδυασμό με ένα σημείωμα που βρίσκει, τον οδηγεί σε μία θανατηφόρα λάθος εκτίμηση. Η Εύα πάει Σκιάθο αλλά ο Άγγελος δεν εμφανίζεται ποτέ… Τρελαίνεται από την αγωνία. Φοβάται πως κάτι του έχει συμβεί… Υποχρεώνεται να μιλήσει στη μητέρα του, τη Στέλλα… Παράλληλα, ο Διονύσης, τρελός από ζήλεια, κάνει κάτι αποτρόπαιο, ενώ ο Δημήτρης, πατέρας της Λίζας, μέσα στη γαλακτοκομική μονάδα βρίσκεται μπροστά στο πιο φρικτό θέαμα…

Επεισόδιο 2ο: Ο Δημήτρης ενημερώνει την Όλγα για τη δολοφονία της κόρης τους κι εκείνη καταρρέει. Άναυδη μένει κι η Στέλλα, ενώ αναγκάζεται να πει στον Φίλιππο ότι ο Άγγελος αγνοείται, γεγονός που κινεί τις υποψίες της αστυνομίας και τον βάζει στο κάδρο των υπόπτων. Ο Διονύσης ψαρεύει τη θεία της Εύας, την Ελένη, για πληροφορίες σχετικά με την Εύα, αλλά εκείνη δείχνει να μην ξέρει τίποτα. Την ίδια ώρα, η Εύα μαζεύει λίγα πράγματα και φεύγει από το σπίτι, βρίσκοντας καταφύγιο στο σπίτι της κολλητής της φίλης, της Νικολέτας. Η κίνηση αυτή αναπτερώνει τις ελπίδες του Στράτου, που είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί της.

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Ο Πέτρος εξιστορεί στην Ολυμπία όλη την αλήθεια σχετικά με τον φόνο της Λίζας… Ο Διονύσης είναι υποστηρικτικός απέναντι στη Βάσια, με εκείνη να επιμένει ότι κάποιος σκότωσε τον άντρα της και δεν ήταν ατύχημα. Ο Διονύσης εισβάλλει στο σπίτι της Νικολέτας και παίρνει με το ζόρι την Εύα πίσω στο σπίτι τους, όπου και της επιβάλλεται ερωτικά. Η Όλγα κι ο Δημήτρης πάνε στο νεκροτομείο να δουν για τελευταία φορά την κόρη τους. Η Ολυμπία συνειδητοποιεί ότι είναι έγκυος και τηλεφωνεί στον Πέτρο. Την ίδια ώρα, ένας αγρότης εντοπίζει το νοικιασμένο αμάξι του Άγγελου και ειδοποιεί την αστυνομία. Ο Άγγελος βρίσκεται δεμένος και φιμωμένος μέσα στο πορτ μπαγκάζ.

Μπλε ώρες – Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 3ο: Ο Άγγελος, μετά την περιπέτειά του με τους ληστές, που τον έκλεισαν στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου, δέχεται ένα ακόμα χτύπημα, καθώς μαθαίνει από τη Στέλλα για τη στυγνή δολοφονία της Λίζας. Ακολουθεί η κατάθεσή του στην αστυνομία, όπου διηγείται όλα όσα του συνέβησαν, αλλά ο αστυνόμος Ελευθερίου, δεν φαίνεται να πείθεται για την αθωότητά του σχετικά με τον φόνο της Λίζας, αφού στο δικό του μυαλό ο πρώτος ύποπτος είναι πάντα ο σύζυγος. Ο Πέτρος συναντιέται με την Ολυμπία, που του επιβεβαιώνει την εγκυμοσύνη της και τον διαβεβαιώνει ότι το παιδί είναι δικό του, κάτι που ο ίδιος το αντιμετωπίζει με καχυποψία. Ο Άγγελος έρχεται στην πολύ δύσκολη θέση να μιλήσει στη μικρή Φιλίππα για τον θάνατο της μαμάς της. Η αντίδραση του παιδιού θα κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη απ΄ ότι είναι.

Η κηδεία της Λίζας γίνεται μέσα σε βαρύ κλίμα και όλοι είναι συντετριμμένοι για τον άδικο χαμό της, ειδικά οι γονείς της, η Όλγα και ο Δημήτρης. Η μικρή Φιλίππα που είναι παρούσα δεν θα αντέξει να παρακολουθήσει την τελετή. Ο Διονύσης πάει και βρίσκει τον Άγγελο και τον απειλεί, προκειμένου να λήξει τη σχέση του με την Εύα και τελικά αυτή η συνάντηση δεν θα λήξει καλά, αφού οι δυο άντρες πιάνονται στα χέρια. Η Εύα παίρνει από μόνη της πρωτοβουλία και για να δώσει ψεύτικο άλλοθι στον Άγγελο… πάει στον αστυνόμο και παραδέχεται ότι διατηρούν παράνομη σχέση και καταθέτει ψευδώς ότι την ώρα του φόνου, βρισκόταν μαζί της.

Συντελεστές

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη

Πρωταγωνιστούν: Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Πάνος Μπακανδρέας, Λευτέρης Βασιλάκης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Χρυσή Κασιώτη, Ηρακλής Τσουζίνοβ, Γιάννης Ψιψιλής

και οι μικροί: Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας

Αντώνης Φραγκάκης

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου

Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

Το τραγούδι των τίτλων, «Το πρόστιμο», ερμηνεύει η Πάολα, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.