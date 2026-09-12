Γιώργος Μαζωνάκης: Ζεϊμπέκικο αφιερωμένο από τη Μίνα Καραμήτρου στην έναρξη της εκπομπής «Ρεπορτάζ στις 10»

Η Μίνα Καραμήτρου ανέφερε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης και θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του, με τον δικό της τρόπο. Στην έναρξη της εκπομπής «Ρεπορτάζ στις 10» στον ΣΚΑΪ, εμφανίστηκαν 4 χορευτές και ακούστηκε η μουσική από το τραγούδι «Ώρες Μικρές». Χόρεψαν ζεϊμπέκικο και στη συνέχεια εμφανίστηκαν στο πλατό οι παρουσιαστές της εκπομπής.

Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης αναφέρθηκαν στην καλλιτεχνική αξία του αείμνηστου τραγουδιστή. Τόνισαν πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έζησε με τον τρόπο που επιθυμούσε, χωρίς ποτέ να χάσει την απλότητα που τον χαρακτήριζε από παιδί. Ο αναπάντεχος θάνατός του, προκάλεσε και σε εκείνους συγκίνηση μετά το αρχικό σοκ.

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«Καλημέρα, κυρίες και κύριοι! Εμείς σήμερα με τον Γιώργο σκεφτήκαμε πολύ πώς να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη χορέψαμε πολλά ζεϊμπέκικα πάνω στην πίστα. Είπαμε λοιπόν μια φορά, ρε Γιώργο, να σου αφιερώσουμε εμείς ένα ζεϊμπέκικο και να μας βλέπεις από κει πάνω», είπε αμέσως μετά τη χορευτική επίδειξη η Μίνα Καραμήτρου.

«Ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης που σεβόταν τους υπόλοιπους συναδέλφους του και αυτό φαινόταν πάνω στην πίστα. Έξω από το νυχτερινό κέντρο θυμάμαι να κερνάει τα παιδιά που περίμεναν να τον δουν. Μια υπόθεση όμως που δυστυχώς εξελίχθηκε σε αστυνομική και δικαστική και βαθιά κοινωνική», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

«Ένας μεγάλος καλλιτέχνης που τα έζησε όλα στο κόκκινο: την επιτυχία, τη δόξα, τα χρήματα και την αγάπη από το κοινό αλλά και πάθη του, τα λάθη του. Μια μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Καλό παράδεισο, που λέμε, να είσαι καλά εκεί ψηλά», ανέφερε από την πλευρά του ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

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Όλα αυτά την ώρα που οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητάει να χυθεί άπλετο φως και να καταλογιστούν ευθύνες για την απώλεια του δικού τους ανθρώπου.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζωνάκη που πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, θα τελεστεί στη 13.00 το μεσημέρι της Δευτέρας στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, και θα ακολουθήσει η ταφή στο Γ’ Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων.