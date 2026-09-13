«Ντέρτι» και «Κρίνο και αγκάθι» κάνουν πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1 – Όλες οι λεπτομέρειες

Οι νέες σειρές του ΑΝΤ1, «Ντέρτι» και «Κρίνο και αγκάθι» έρχονται μέσα στις επόμενες μέρες στη «μικρή οθόνη» για να ταξιδέψουν το τηλεοπτικό κοινό στο παρελθόν και σε δύο ενδιαφέρουσες ιστορίες γεμάτες έρωτες, πάθη και ανατροπές.

Πρώτα ξεκινάει το «Ντέρτι», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο. Δύο ημέρες αργότερα, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, θα αρχίσει και η προβολή της δραματικής σειράς εποχής, «Κρίνο και αγκάθι», στις 21:00, επίσης με διπλό επεισόδιο.

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Το «Ντέρτι» θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στη δεκαετία του ’80… Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή. Άνθρωποι φτιαγμένοι από εύφλεκτα υλικά και πάθη που αναβοσβήνουν σαν τις μαρκίζες. Ο τόπος ορίζεται από το εδώ, ο χρόνος από το τώρα. Και στις ατελείωτες νύχτες, οι πόλεις δεν κοιμούνται ποτέ. Παρά μόνο ζουν. Ζουν πιο δυνατά από όσο αντέχουν.

Αυτός είναι ο κόσμος του «Ντέρτι», της νέας πολυαναμενόμενης σειράς του ΑΝΤ1, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και θα καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης και το βάθος των χαρακτήρων της.

Μια δυνατή ιστορία για αυτούς που αγαπούν με ρίσκο, χάνονται μέσα στις επιλογές τους, ερωτεύονται, προδίδονται και προδίδουν, αλλά συνεχίζουν να παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

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Μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι…

Η υπόθεση

Πάτρα, 1987, η Στέλλα εισβάλλει σε έναν ξένο, λαμπερό, αλλά και επικίνδυνο κόσμο για να σώσει τον εαυτό της.

Εκεί, θα βρει τη μητέρα που την εγκατέλειψε, έναν άντρα που θα σημαδέψει τη ζωή της, μια οικογένεια γεμάτη πάθη, φόβους και μυστικά και, τελικά, τη δική της φωνή…

Η Στέλλα Σμαραγδή (Ευγενία Ξυγκόρου), μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε. Για να γλιτώσει από τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: μετακομίζει στην Πάτρα για να μπει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο «Ντέρτι», το λαμπερό – αλλά και ύποπτο – νυχτερινό βασίλειο του Αλέκου Αβραμίδη (Τάσος Νούσιας) και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας Αβραμίδου (Κλέλια Ρένεση) – της μητέρας που εγκατέλειψε τη Στέλλα όταν ήταν μικρή.

Η επιστροφή της Στέλλας στη ζωή της μητέρας της γίνεται η αφορμή για να ανοίξουν παλιές πληγές και να αποκαλυφθούν μυστικά που καθόρισαν και τις δύο γυναίκες. Αυτό που ξεκινά ως απελπισμένη αποστολή, σύντομα τη σπρώχνει σε έναν σαγηνευτικό κόσμο μουσικής, αλλά και εγκλημάτων, εξουσίας και μυστικών. Το δίλημμα της Στέλλας είναι σπαρακτικό: για να σωθεί η ίδια, πρέπει να βοηθήσει στην πτώση της ίδιας της της μητέρας. Θα επιλέξει την αλήθεια, που μπορεί να καταστρέψει την Ξένια ή τη σιωπή, που μπορεί να καταστρέψει την ίδια;

Στο πλευρό της Στέλλας, ο Άρης Δεληγιάννης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), ένας μυστικός αστυνομικός με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης, που, όμως, κρύβει μια δική του πληγή. Η έλξη ανάμεσά τους γεννιέται αθόρυβα, αλλά γρήγορα γίνεται μια αγάπη που καίει. Όμορφη, αληθινή, αλλά και απαγορευμένη. Δύο μοναχικές ψυχές που αναγνωρίζουν ο ένας τις πληγές του άλλου. Σύντομα, θα παρασυρθούν βαθύτερα στο σκοτεινό δίκτυο του Αλέκου Αβραμίδη και η ζωή τους θα κρέμεται από μία κλωστή. Σε έναν κόσμο όπου όλοι κρύβουν κάτι, το πιο επικίνδυνο μυστικό είναι ο έρωτάς τους.

Και καθώς το κρυμμένο ταλέντο της Στέλλας στο τραγούδι ξυπνά, θα βρεθεί και αυτή στην πίστα δίπλα στη μητέρα της. Οι δυο τους γίνονται αντίπαλες, αλλά και καθρέφτης η μία της άλλης, κάτω από τα φώτα του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ, όπου, τελικά, συγκρούονται οι μοίρες όλων…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκάλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού, Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος, Κατερίνα Σαβράνη και ο Αργύρης Πανταζάρας.

Στον ρόλο της Φωτεινής: Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου: Αντώνης Αντωνίου

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ρασιδάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης – Δημήτρης Θεοδωρίδης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Νίκος Στεφάνου

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

«Ντέρτι»: ένα συγκλονιστικό δράμα, που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση

Το «Κρίνο και αγκάθι» έρχεται την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου

Το «Κρίνο και αγκάθι» είναι μία δυνατή ιστορία για όσα μπορούν να ενώσουν δύο ανθρώπους και όσα είναι ικανά να χωρίσουν δύο οικογένειες για πάντα.

Η νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σημαδεμένο από παλιά πάθη και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Εκεί, η αγάπη και η εκδίκηση συγκρούονται, δοκιμάζοντας δεσμούς, συνειδήσεις και αντοχές.

Μια γυναίκα που επιστρέφει για να πάρει εκδίκηση. Ένας άντρας που, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια στη φυλακή, αναζητά μια νέα αρχή, κουβαλώντας ένα μυστικό ικανό να ανατρέψει τα πάντα. Δύο οικογένειες δεμένες για πάντα με αίμα, σιωπή και αδικία. Και ανάμεσά τους, ένας έρωτας που γεννιέται εκεί όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Υπόθεση

Ορεινή Αρκαδία, 1959. Στην Πλατανιά, έναν τόπο σκληρό, περήφανο και γεμάτο παλιά μυστικά, ο Μάρκος Αρβανίτης επιστρέφει ύστερα από δεκαπέντε χρόνια φυλακής, φέρνοντας μαζί του τη Λευκή, τη γυναίκα που αγάπησε μέσα από γράμματα που ανταλλάσσανε, χωρίς να ξέρει πως εκείνη έχει ορκιστεί να τον εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της.

Ανάμεσα σε δύο οικογένειες που τις χωρίζει αίμα, σιωπή και αδικία, ένας έρωτας γεννιέται εκεί όπου όλα μοιάζουν καταδικασμένα και η αγάπη γίνεται πεδίο μάχης. Κι όσο το παρελθόν επιστρέφει, κανείς δεν μένει αθώος, κανείς δεν μένει αλώβητος… και κάθε καρδιά αποκαλύπτει το δικό της κρίνο και το δικό της αγκάθι.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE