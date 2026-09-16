Δάφνη Καραβοκύρη: Η εμπειρία της με τον υπνοθεραπευτή που συνδέεται με την υπόθεση Μαζωνάκη – «Ήταν ακριβώς όπως στις ταινίες»

Για τη δική της εμπειρία με τον υπνοθεραπευτή, στον οποίο φέρεται να είχε στείλει φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη η 56χρονη γιατρός του Κολωνακίου, μίλησε η Δάφνη Καραβοκύρη στο «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Η δημοσιογράφος Δάφνη Καραβοκύρη θυμήθηκε την έρευνα που είχε κάνει το 2018 για το Vice σχετικά με τις εναλλακτικές θεραπείες. Στο πλαίσιο εκείνου του ρεπορτάζ είχε αποφασίσει να δοκιμάσει και η ίδια την ύπνωση, θέλοντας να καταλάβει από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Ο εν λόγω υπνοθεραπευτής, είναι το άτομο στο οποίο η κατηγορούμενη γιατρός που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη την μοιραία Τετάρτη (09.09.2026), έστειλε την φωτογραφία με τον τραγουδιστή χωρίς τις αισθήσεις του.

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«Το 2018, που ακόμα η ψυχοθεραπεία ήταν ταμπού στην Ελλάδα, αποφασίσαμε με την ομάδα του Vice να αγγίξουμε τις εναλλακτικές θεραπείες. Και συνέβαινε τότε το εξής παράδοξο. Οι εναλλακτικές θεραπείες κοστίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι μια ψυχοθεραπεία. Ο κόσμος λοιπόν, εκτιμήσαμε ότι εκτιμούσε πως αυτό είναι καλύτερο γιατί είναι πιο ακριβό, κάτι που θα τον φέρει σε επαφή με το μέσα του πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά, πιο σιωπηλά ενδεχομένως», ανέφερε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Αισθάνθηκα και από τον ίδιο ασφαλής»

Όπως εξήγησε, αρχικά είχε επιφυλάξεις και γι’ αυτό ζήτησε να βρίσκεται μαζί της ολόκληρη η ομάδα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Έτσι λοιπόν τότε αποφασίσαμε με την ομάδα να μπω σε ύπνωση. Τους είπα ότι εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά να το κάνω, ότι θέλω όλη η ομάδα να είναι παρούσα. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι στον χώρο στην Κηφισιά του Νάσου αισθάνθηκα και από τον ίδιο ασφαλής. Ένας άνθρωπος με μεγάλη καλλιέργεια, μεγάλη μόρφωση, μεγάλη κατάρτιση στο κομμάτι αυτό», πρόσθεσε.

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Η Δάφνη Καραβοκύρη περιέγραψε στη συνέχεια πώς έγινε η ύπνωση και τις οδηγίες που της δόθηκαν ώστε να χαλαρώσει.

«Μου έδωσε κάποιες οδηγίες ούτως ώστε να μπορέσω να αφεθώ. Υπάρχει μια ειδική καρέκλα στην οποία γίνεται η ύπνωση και σε τοποθετεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ούτως ώστε όταν το σώμα χαλαρώσει να αφεθείς σε αυτή την καρέκλα χωρίς να χτυπήσεις. Και σε σκεπάζει με μια κουβέρτα. Διότι ρίχνεις τους ρυθμούς σου. Άρα το σώμα βρίσκεται σε μια άλλη κατάσταση».

Τι ένιωθε κατά τη διάρκεια της ύπνωσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η περιγραφή της για όσα μπορούσε να αντιληφθεί την ώρα της συνεδρίας.

«Όταν μπήκα στη διαδικασία της ύπνωσης, είχα πλήρη επαφή με το περιβάλλον. Άκουγα, δεν μπορούσα να μιλήσω και δεν μπορούσα να κουνήσω τα άκρα μου, αλλά μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει», εξομολογήθηκε.

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η εμπειρία της δεν σταμάτησε στα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ. Επέστρεψε ακόμη δύο ή τρεις φορές, καθώς ήθελε να διαπιστώσει η ίδια τι επίδραση είχε πάνω της η διαδικασία.

«Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ πήγα άλλες δύο ή τρεις φορές στον Νάσο, ο οποίος δεν μου πήρε χρήματα, για να μπορέσω να επιβεβαιώσω για μένα την ίδια εάν τελικά αυτή η θεραπεία κάνει αυτό που λέει ότι κάνει».

Παρότι, όπως ανέφερε, βίωσε συγκεκριμένες εμπειρίες κατά τις συνεδρίες, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα πού οφείλονταν.

«Είδα και ένιωσα πράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω εάν ήταν στο πλαίσιο της αυθυποβολής ή αν ήταν όντως επειδή η ύπνωση έχει αυτή την επίδραση πάνω στον άνθρωπο», σημείωσε.