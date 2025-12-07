Δανάη Μπάρκα: Τρολάρει την τολμηρή φωτογράφιση του GNTM και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

Η Δανάη Μπάρκα διαθέτει άφθονο χιούμορ και φροντίζει να το αποδεικνύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Με αφορμή πρόσφατη φωτογράφιση στο GNTM, όπου τα μοντέλα πόζαραν πάνω σε ένα μεγάλο αυτοκίνητο, ως σέξι σέρφερ, η ηθοποιός και παρουσιάστρια αποφάσισε να… δημιουργήσει.

Η Δανάη Μπάρκα προσπάθησε να αντιγράψει τις πόζες των μοντέλων του GNTM και ανέβασε το σχετικό βίντεο στο Instagram. Διαθέτει το ίδιο αυτοκίνητο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στο σετ -σε άλλο χρώμα- και αποφάσισε να μην αφήσει την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη.

Έστησε την κάμερα στο σημείο που έπρεπε και άρχισε να υλοποιεί αυτό που είχε στο μυαλό της. Στη συνέχεια μίξαρε τον ήχο από τις οδηγίες της Ζενεβιέβ Μαζαρί και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στα μοντέλα και στο βίντεο φαίνεται να προσπαθεί να τις ακολουθήσει κατά γράμμα.

Το αποτέλεσμα ήταν επικό. Κάτι που παραδέχθηκε και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που της έγραψε ότι το έχει δει 100 φορές!

Η Δανάη Μπάρκα δείχνει ευτυχισμένη και ερωτευμένη λίγο πριν τα φετινά Χριστούγεννα. Ετοιμάζει τα επαγγελματικά πλάνα της και έχει πάντα δίπλα της, στενούς συγγενείς και καλούς φίλους που την στηρίζουν διαχρονικά. Προ ημερών δημοσιοποίησε την πρώτη φωτογραφία με το νέο σύντροφό της. Οι δυο τους βρίσκονταν σε ταξίδι με παρέα.