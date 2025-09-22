Δέσποινα Μοιραράκη: «Έχασα τα κιλά, πήρα αυτοπεποίθηση, για χάρη του “Cash or Trash” άλλαξα την εμφάνισή μου»

Συμβαίνει τώρα:
«Έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια για μένα και θέλω να πω στις γυναίκες που με βλέπουν, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, να μην εγκαταλείπουν τον εαυτό τους», εξομολογήθηκε ακόμα
Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Breakfast@star» ήταν σήμερα η Δέσποινα Μοιραράκη. Η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, για το «Cash or Trash» που κάνει σήμερα πρεμιέρα στο Star, αλλά και για τη ζωή της αυτή την εποχή.

«Είμαι καλά, έχω αρχίσει και βρίσκω τη Μοιραράκη. Είναι η Δέσποινα, είναι η Μοιραράκη… Η Δέσποινα είναι ένας συναισθηματικός άνθρωπος, η Μοιραράκη είναι πληθωρική προσωπικότητα… Έχασα τα κιλά, πήρα αυτοπεποίθηση, για χάρη του “Cash or Trash” άλλαξα την εμφάνισή μου.

Το καλοκαίρι ήταν πραγματικά πολύ ωραίο, καλύτερο… Ήταν ίσως το πρώτο καλοκαίρι, μετά από όλο αυτό το συμβάν, που ήταν έτσι λίγο πιο δυναμικό. Είμαι στα καλύτερά μου, το απολαμβάνω και επαινώ τον εαυτό μου.

Η Δέσποινα έχει αρχίσει να βρίσκει τη Μοιραράκη! Έχω κάνει μεγάλη προσπάθεια για μένα και θέλω να πω στις γυναίκες που με βλέπουν, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, να μην εγκαταλείπουν τον εαυτό τους», είπε η Δέσποινα Μοιραράκη.

