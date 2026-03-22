Δήμητρα Κατσαφάδου στον Σταύρο Θεοδωράκη: Μου κάνανε bullying και με έλεγαν «φυτό»

Συγκίνηση από τη συνέντευξη – εξομολόγηση που παραχώρησε η Δήμητρα Κατσαφάδου στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» και στον Σταύρο Θεοδωράκη στη συχνότητα του Alpha, τη νύχτα της Κυριακής (22.03.2026).

Η Δήμητρα Κατσαφάδου, η επιχειρηματίας που εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες σε όλη την Ελλάδα την ακολουθούν στα social media και την αποκαλούν «Δημητρούλα μας», ξενάγησε τον Σταύρο Θεοδωράκη στο Μενίδι.

Εκεί, άγνωστη μεταξύ αγνώστων άρχισε να φτιάχνει και να πουλάει τις κρέμες της, και όπως εξηγεί, από μία κουτάλα και δύο κατσαρόλες κατάφερε να στήσει τη δική της αυτοκρατορία καλλυντικών.

Πρωταγωνιστές στην εκπομπή είναι και τα δεκάδες αδέσποτα σκυλιά που η Δήμητρα Κατσαφάδου φροντίζει καθημερινά, έχοντας μάλιστα αγοράσει οικόπεδα στο Καπανδρίτι αποκλειστικά για εκείνα.

Επιπλέον, η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε και την επίσκεψη της Δήμητρας και των αδελφών της, Νικόλα και Κυριάκου Μαλακοδήμου, στο εργοτάξιο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Εκεί που με τη χρηματοδότησή τους χτίζεται ένα νέο δημόσιο ογκολογικό νοσοκομείο.

Ξεκινώντας τη συναρπαστική εξομολόγηση, η γυναίκα – φαινόμενο ανέτρεξε στα παιδικά της χρόνια στη Μάνη.

Μίλησε με τρυφερότητα για τη γιαγιά της, την οποία χαρακτήρισε «παράδειγμα» ζωής, για τη δοτικότητά της.

Αναφερόμενη στη μητέρα της, είπε ότι δεν θα άλλαζε τίποτα από την αυστηρότητά της.

Για τα επαγγελματικά της όνειρα ως μαθήτρια, αποκάλυψε ότι ήθελε να γίνει φιλόλογος, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ήμουν αστέρι» στα μαθήματα της θεωρητικής κατεύθυνσης.

Μάλιστα, έκανε γνωστό πως ήταν πρώτη πανελλαδικά στο μάθημα της Έκθεσης.

Βέβαια και εκείνη την εποχή πολλοί καλοί μαθητές γίνονται στόχος bullying.

Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά που διέπρεπαν στο σχολείο αλλά δέχονταν παρενόχληση για τους υψηλούς τους βαθμούς ήταν και η Δήμητρα Κατσαφάδου, η οποία δεν διστάζει να εκμυστηρευτεί πως κάποιοι συμμαθητές της την αποκαλούσαν «φυτό».

Ερωτηθείσα από τον Σταύρο Θεοδωράκη για τη στροφή που τελικά έκανε στον επαγγελματικό της προσανατολισμό, η γνωστή επιχειρηματίας απάντησε ότι ήθελε να εκπληρώσει την επιθυμία του πατέρα της.

Μιλώντας για τη συμβολή του πατέρα της και τον ρόλο που διαδραμάτισε για την ίδια, η Δήμητρα Κατσαφάδου είπε ότι αυτό που έκανε ήταν να ακολουθήσει τις συμβουλές του και τα μυστικά της επιτυχίας που ήρθε σε προσωπικό επίπεδο έπειτα από σκληρή δουλειά και παράλληλα με την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο να είναι συνεχώς παρούσες στη ζωή της.