Δημήτρης Φραγκιόγλου: Ο ρόλος του «Χλαπάτσα» δεν μου έκανε και πολύ καλό

«Στης “Ελλάδος τα Παιδιά” ήμουν συνεργάτης στο σενάριο» αποκάλυψε ο ηθοποιός
Δημήτρης Φραγκιόγλου
Δημήτρης Φραγκιόγλου / NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Δεν υπήρχε στο σενάριο το ψευδώνυμο αυτό, προέκυψε στο γύρισμα», λέει ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» ήταν σήμερα ο Δημήτρης Φραγκιόγλου. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το ρόλο του Χλαπάτσα.

«Στης “Ελλάδος τα Παιδιά” ήμουν συνεργάτης στο σενάριο. Υπήρχε γραμμένος ο ρόλος του Χλαπάτσα, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρχε ένα κείμενο – πιλότος, το οποίο αναδιαμορφώθηκε. Το ψευδώνυμο «Χλαπάτσας» δεν υπήρχε, προέκυψε στο γύρισμα και κρατήθηκε.

Για κάποια χρόνια, αποδείχθηκε ότι ο ρόλος του Χλαπάτσα δεν μου έκανε πολύ καλό. Το θέμα είναι πώς σε βλέπουν οι άνθρωποι του χώρου, που θα σου δώσουν ρόλους, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση. Ο Χλαπάτσας με δυσκόλεψε στην πορεία, στο να κάνω άλλους ρόλους», είπε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

