Δημήτρης Φραγκιόγλου: Ο ρόλος του Χλαπάτσα προχώρησε, βλέποντας τι ανταπόκριση είχε, ακόμα με ακολουθούν οι ατάκες

«Στις βιντεοκασέτες μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω με μεγαθήρια, όπως η Βλαχοπούλου και ο Ηλιόπουλος», εξομολογήθηκε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη Λιάνα Ζημάλη την Τρίτη (10.03.2026) και μίλησε για την επαγγελματική του πορεία. Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου αναφέρθηκε και στον ρόλο του Χλαπάτσα, που υποδυόταν στη σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά».

«Την αναγνωρισιμότητα τη γνώρισα στο ξεκίνημα της καριέρας μου με τη σειρά “Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του”, τουλάχιστον 6-7 χρόνια πριν της “Ελλάδος τα Παιδιά”. Δεν μου χάρισε κάτι κάποιος, κάτι έκανα καλά», είπε αρχικά ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου είπε στη συνέχεια: «Ο Δημήτρης Βενιζέλος είχε γράψει τον ρόλο του Χλαπάτσα, αλλά δεν ήταν με τον τρόπο αυτόν που προχώρησε ο ρόλος. Προχώρησε στη διαδρομή, βλέποντας και τι ανταπόκριση είχε. Ακόμα με ακολουθούν οι ατάκες από τη σειρά και είναι ωραίο αυτό. Δεν βλέπω τις επαναλήψεις των σειρών που έχω παίξει, είναι κάτι που έχει τελειώσει».

Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου ανέφερε επίσης: «Την εποχή της βιντεοκασέτας πήρα τα λεφτά που έπρεπε, χωρίς να είναι εξωφρενικά. Στις βιντεοκασέτες μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω με μεγαθήρια, όπως η Βλαχοπούλου και ο Ηλιόπουλος. Έχω καιρό να δεχτώ τηλεοπτικές προτάσεις».