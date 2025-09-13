Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Ο ρόλος του Χλαπάτσα στο “Της Ελλάδος τα παιδιά” με παγίδεψε»

Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και την Πέννυ Καβέτσου. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την αποχή του από την τηλεόραση, τους Απαράδεκτους, το ρόλο του Χλαπάτσα, αλλά και τον Κώστα Ευριπίωτη.

«Ο Κώστας Ευριπιώτης ήταν ένα κομμάτι μου που έφυγε», είπε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

«Δεν είναι επιλογή μου να απέχω τόσα χρόνια από την τηλεόραση. Αν δεν βρίσκεσαι στην τηλεόραση, το ευρύ κοινό θεωρεί ότι δεν υπάρχεις. Τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής μου πορείας ήταν εύκολα, στην πορεία ήρθαν οι δυσκολίες.

Τη δεκαετία του ’80 αν έπαιζες στην τηλεόραση, ήσουν μαύρο πρόβατο και σε θεωρούσαν “σκουπίδι”. Για πολλά χρόνια δεν χωρούσα πουθενά. Δεν απολάμβανα καθόλου τη δημοσιότητα, δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ», είπε αρχικά ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου είπε στη συνέχεια: «Έγραφα το σενάριο για τους “Απαράδεκτους” μαζί με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Από σεμνότητα ζήτησα να μη μπει το όνομά μου στους τίτλους. Ήταν λάθος μου! Το μετάνιωσα! Ο ρόλος του Χλαπάτσα στο “Της Ελλάδος τα παιδιά” με παγίδεψε σε σχέση με την εικόνα που έφτιαξαν κάποιοι για μένα, μου δημιούργησε περιορισμούς».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου ανέφερε: «Ο Κώστας Ευριπιώτης ήταν ένα κομμάτι μου που έφυγε. Το μόνο που απαλύνει τον πόνο μου είναι ότι κατάφερα να τον δω στο νοσοκομείο, δέκα μέρες πριν τον χαμό του».