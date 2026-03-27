Δημήτρης Μακαλιάς: Με το Star είχα μιλήσει μόνο για το «Lingo», ίσως στα 70 – 80 μου παρουσιάσω ένα παιχνίδι

Για το τηλεοπτικό του μέλλον αλλά και για την διάθεση να βρεθεί στην παρουσίαση ενός τηλεπαιχνιδιού μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Μακαλιάς στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου στον Alpha το πρωινό της Παρασκευής (27.03.2026).

«Σίγουρα δεν μπορώ να απαντήσω για το τηλεοπτικό μέλλον της Μπέττυς Μαγγίρα. Για μένα μπορώ να πω πως ό,τι έχω συζητήσει είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, οπότε δεν χρειάζεται να πω τίποτα γιατί είναι όλο πολύ στον αέρα», τόνισε, αρχικά, ο Δημήτρης Μακαλιάς.

«Με το STAR, συγκεκριμένα, δεν έχω κάνει καμία συζήτηση. Είχα μιλήσει μόνο για το τηλεπαιχνίδι, το οποίο τελικά γίνεται με τον Νίκο Μουτσινά», αποκάλυψε ο Δημήτρης Μακαλιάς.

«Το δοκιμαστικό για το “Lingo” ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Τα τηλεπαιχνίδια μ’ αρέσουν πάρα πολύ, τα λατρεύω και τα παρακολουθώ», είπε ακόμα.

«Ίσως στα 70 – 80 μου (σ.σ. παρουσιάσω κι εγώ ένα παιχνίδι). Θα υπάρχει ένα τηλεπαιχνίδι που πρέπει να το παρουσιάσει υπερήλικας, ας πούμε», πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Μακαλιάς στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις στο μαγκαζίνο της Κατερίνας Καινούργιου.