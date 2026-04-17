Οι Αθώοι – επόμενο επεισόδιο: Ο Αράθυμος δολοφονείται άγρια

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι». Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 22:10.

Οι Αθώοι – Παρασκευή 17 Απριλίου

Επεισόδιο 10ο: Η Μαργαρίτα, πιεζόμενη από τις περιστάσεις, ανακοινώνει στον Γιάννο πως η παραμονή του στο σπίτι τελειώνει, καθώς τα ζώα θα οδηγηθούν στη σφαγή. Ο Πέτρος βρίσκει την κατάλληλη ευκαιρία να στήσει παγίδα στον αντίζηλό του. Ο Αράθυμος έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με τον Γιάννο και, τυφλωμένος από τις υποψίες, τον διώχνει από το σπίτι. Την ίδια νύχτα, ο Αράθυμος δολοφονείται άγρια στη δημοσιά κατά την επιστροφή του από την πώληση των ζώων.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026