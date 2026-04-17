Your Face Sounds Familiar: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τους κριτές και την πρεμιέρα

Όλα είναι έτοιμα για την πρεμιέρα του «Your Face Sounds Familiar» που επιστρέφει στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21:00, με οικοδεσπότη τον Σάκη Ρουβά.

Δύο ημέρες πριν ξεκινήσει, ο ΑΝΤ1 έστειλε επίσημη ανακοίνωση για τα μέλη της κριτικής επιτροπής του «Your Face Sounds Familiar», που όπως είχε γράψει ο Γρηγόρης Μελάς στο newsit.gr θα είναι οι Γιώργος Θεοφάνους, Ρένα Μόρφη, Κατερίνα Παπουτσάκη και Ρένος Χαραλαμπίδης.

«Στο «Your Face Sounds Familiar», το κορυφαίο entertainment format, όλα μπορούν να συμβούν και ετοιμάσου να τα ζήσεις γιατί το τηλεοπτικό comeback της χρονιάς είναι γεγονός! Το πιο εμβληματικό show μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, που άφησε εποχή, κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 21:00, για να ξαναγράψει ιστορία, με την ίδια αυθεντική ενέργεια που το καθιέρωσε, αλλά και με μια ανανεωμένη δημιουργική πνοή. Πιο σύγχρονο, πιο φαντασμαγορικό και πιο διαδραστικό από ποτέ.

Μετά από 7 επιτυχημένες σεζόν, το «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει δυναμικά και βάζει φωτιά στα βράδια της Κυριακής, με τον κορυφαίο Έλληνα σταρ, Σάκη Ρουβά, να αναλαμβάνει την παρουσίαση. Με την εντυπωσιακή ενέργεια και τον σαρωτικό δυναμισμό του, ο πιο εκρηκτικός σταρ της ελληνικής μουσικής σκηνής έρχεται για να δώσει τη λάμψη και τον παλμό που θα απογειώσουν το show!

Και φέτος, η λάμψη της σκηνής αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς κάθε μεταμόρφωση, κάθε εμφάνιση και κάθε βαθμολογία συμβάλλει σε έναν σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό, αποδεικνύοντας πως η ψυχαγωγία μπορεί να έχει και ουσιαστικό αποτύπωμα.

Στην καρδιά του «Your Face Sounds Familiar», μια εκρηκτική τετράδα κριτών έρχεται να δώσει τον ρυθμό και το στίγμα της φετινής σεζόν. Ο Γιώργος Θεοφάνους, με την πολύχρονη εμπειρία και το αλάνθαστο μουσικό του ένστικτο, ξέρει να αναγνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια μιας επιτυχημένης εμφάνισης. Η Κατερίνα Παπουτσάκη, με τη σκηνική της ευαισθησία και τη θεατρική της αύρα, αλλά και την εμπειρία της πάνω στο project, δίνει συναίσθημα σε κάθε της κριτική. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, με το ιδιαίτερο χιούμορ και τη μοναδική του ματιά, υπόσχεται απρόβλεπτες και απολαυστικές τοποθετήσεις. Τέλος, η Ρένα Μόρφη, με τη φρεσκάδα, τη μουσικότητα και το ξεχωριστό της στυλ, συμπληρώνει ιδανικά την πιο λαμπερή κριτική επιτροπή.

Στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» ανεβαίνουν φέτος οι: Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ίντρα Κέιν και Μέμος Μπεγνής, έτοιμοι να μεταμορφωθούν και να μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές.

Με υψηλών προδιαγραφών παραγωγή και αισθητική, αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, δυναμική digital παρουσία, ασύλληπτες μεταμορφώσεις και εντυπωσιακά acts που θα συζητηθούν, το «Your Face Sounds Familiar» θα δώσει έναν ξεχωριστό ρυθμό στις Κυριακές μας. Τον ρυθμό της απόλυτης δημιουργίας και της non stop διασκέδασης.

Κάθε Κυριακή, η σκηνή θα γίνεται ένα μικρό σύμπαν. Και στο συναρπαστικό σύμπαν του «Your Face Sounds Familiar», ο καθένας μπορεί να γίνει όποιος θέλει, έστω και για λίγα λεπτά. Αυτό που θα δεις να ζωντανεύει μπροστά σου ξεπερνά κάθε φαντασία.

Γιατί όταν αγαπημένοι ερμηνευτές της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής συναντιούνται on stage, είναι τηλεοπτική μαγεία. Είναι το «Your Face Sounds Familiar». Και είναι μόνο στον ΑΝΤ1», αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού.