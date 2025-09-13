Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου έκαναν πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ: «Ελπίζουμε η εκπομπή να γίνει η συνήθειά σας»

Πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ έκαναν το μεσημέρι του Σαββάτου (13.09.2025) ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου με τη νέα τους εκπομπής, με τίτλο «Weekend Live».

Στην έναρξη της εκπομπής το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του ΣΚΑΪ καλωσόρισε τους τηλεθεατές, με τον Δημήτρη Πανόπουλο να υπογραμμίζει ότι ευελπιστούν να γίνουν συνήθεια του κοινού και τη Μάρτζυ Λαζάρου να παραδέχτηκε ότι έχουν άγχος.

«Ήρθε η μεγάλη μέρα Μάρτζυ μου και δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι», είπε ο Δημήτρης Πανόπουλος, με τη Μάρτζυ Λαζάρου να συμπληρώνει ότι συναντιούνται για πρώτη φορά.

«Καλησπέρα σας, καλωσήρθατε στο “Weekend Live”, την εκπομπή που ελπίζουμε να γίνει η συνήθειά σας και η παρέα σας για τα Σαββατοκύριακα», δήλωσε ακόμα ο δημοσιογράφος με την παρτενέρ του να λέει ότι έχουν άγχος.

«Να σας πω, τώρα, ότι δεν έχουμε ένα λίγο άγχος, ψέματα θα σας πω. Θα είμαι ειλικρινής απέναντι σας, θέλω να μας καταλάβετε, είναι η πρώτη εκπομπή, θα ξεπεραστεί αυτό φαντάζομαι», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Παράλληλα, οι δύο παρουσιαστές σημείωσαν ότι στην εκπομπή «Weekend Live» θα προβάλλονται θέματα infotainment, συνδυάζοντας την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.