Δημήτρης Πανόπουλος: Υπό όρους θα μπορούσα ακόμη και να συνεργαστώ ξανά με την Ναταλία Γερμανού

Ο Δημήτρης Πανόπουλος έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στην πορεία του στην τηλεόραση, στο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, καθώς και στο ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με τη Ναταλία Γερμανού.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ήταν καλεσμένος το πρωί της Κυριακής (11.01.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Νίκο Συρίγγο, από την οποία φυσικά δεν έλειψε η αναφορά στη Ναταλία Γερμανού!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θεωρώ δεδομένο ότι όλοι πιστεύουμε ότι είναι κρίμα να κόβεται μια προσπάθεια στη μέση. Αυτό που είπα και τόνισα ήταν ότι ήταν άσχημο πέρσι να βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση με τον τίτλο από κάτω κάθε βδομάδα “κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή”. Αυτό αντιμετώπισα πέρσι. Με καμία χαιρεκακία δεν αντιμετωπίζω τη σημερινή κατάσταση.

Είναι ευχάριστο να πηγαίνουν οι εκπομπές καλά, είναι δυσάρεστο να κόβονται οι προσπάθειες στην μέση. Χρειάζεται σεβασμός απέναντι στους συναδέλφους πάντα. εμείς πήγαμε καλύτερα από τον Μάρτιο κι μετά. Ξέραμε ότι ο στόχος ήταν να είμαστε λίγο παραπάνω σε τηλεθέαση από αυτό που ήμασταν. Ήμασταν σίγουροι ότι αν συνεχίζαμε άλλη μία χρονιά το πράγμα θα πήγαινε καλύτερα», ανέφερε στο ξεκίνημα της συνέντευξή του ο Δημήτρης Πανόπουλος, με αφορμή το κόψιμο της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη.

«Το κανάλι, μας στήριξε μέχρι τέλους. Τελικά η απόφαση που πήραν ήταν να σταματήσει αυτή η εκπομπή και να ξεκινήσει μία άλλη. Δεν έχω κάποιο παράπονο, μας στήριξαν. Δεν βγήκε, πήραν άλλη απόφαση και όλα οκ. Είναι θέματα τρων καναλιών αυτά. ήταν άδικο για την Ελένη Τσολάκη το κόψιμο της εκπομπής. Ήταν μεγάλος πόλεμος πέρσι αναφορικά με την δική μας εκπομπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσωπικά δεν επηρεάζομαι. Δεν ξέρω τι άλλαξε στην περίπτωση της Ελένης. Εμένα δεν με απασχολεί. Είναι επιλογή μας το πώς θα παρουσιάζουμε μία είδηση. Γενικά δεχθήκαμε μεγάλη κριτική για την εκπομπή μας στον ΑΝΤ1», πρόσθεσε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Πανόπουλος αναφέρθηκε και στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα, μετά τον ΑΝΤ1, την εκπομπή που παρουσιάζει με τη Μάρτζυ Λαζάρου στον ΣΚΑΪ.

«Ήταν εύκολο το βήμα στον ΣΚΑΪ. Η Μάρτζυ Λαζάρου είναι ένα σπάνιο παιδί και συνεργάτης. Πηγαίνοντας στον ΣΚΑΪ ήξερα ότι θα διαφυλάξω το κομμάτι της ενημέρωσης και στοίχημα ήταν το κομμάτι της ψυχαγωγίας. Ήταν μία νέα συνεργασία. Νομίζω ότι γενικά έχω τάση προς την ενημέρωση. Νιώθω πιο άνετα», είπε χαρακτηριστικά.

Τότε η Σίσσυ Χρηστίδου τον ρώτησε αν έχει μετανιώσει για πράγματα που έχει πει και κάνει, όπως για παράδειγμα τα όσα είπε για τη Ναταλία Γερμανού, αλλά και το τρέιλερ με τη φράση “γίνεται και καλύτερα”.

«Δεν έχω μετανιώσει για ό,τι έχω κάνει ή πει. Η εμπειρία μου πλέον είναι διαφορετική. Υπό όρους θα μπορούσα ακόμη και να συνεργαστώ ξανά με την Ναταλία Γερμανού. Είναι το επάγγελμά μου και θα μπορούσα να συζητήσω τα πάντα», απάντησε ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Επίσης, ο Νίκος Συρίγος είπε στον Δημήτρη Πανόπουλο ότι έχει αλλάξει τη θέση του για τη Ναταλία Γερμανού.

«Περίμενε, το “μπιφτέκι” το “γύρισες” με τη Ναταλία για να λέμε την αλήθεια. Και μετά είπες “ποτέ μη λες ποτέ” σε ερώτηση για το αν θα ξαναδούλευες με τη Ναταλία», ανέφερε στον Δημήτρη Πανόπουλο κι εκείνος απάντησε: «Δεν είναι “μπιφτέκι”! Ήμουν ακριβοδίκαιος. Η εμπειρία μου είναι διαφορετική, νομίζω ότι πατάω πιο γερά στα πόδια μου, υπό όρους θα συζητούσα τα πάντα.

Είναι η δουλειά μου, δεν το κάνω από χόμπι. Το κάνω για να ζήσω αυτό το πράγμα δεν το κάνω επειδή μου αρέσει θα συζητούσα τα πάντα. Μπορώ να θωρακίσω τον εαυτό μου από κακοτοπιές πλέον και να δουλέψω σε ένα περιβάλλον όπως πρέπει να είναι όχι όπως θέλω. Αυτή είναι η διαφορά», απάντησε ο Δημήτρης Πανόπουλος.