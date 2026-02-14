Δημήτρης Παπανώτας και Νίκος Συρίγος αντάλλαξαν φαρμακερές ατάκες: «Θέλω να τραβήξω το καζανάκι», «αυτό είναι ντροπή»

Ο Δημήτρης Παπανώτας «απασφάλισε» μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες για τα σχόλια που ακούστηκαν σε βάρος του, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε για την Ελένη Βουλγαράκη. Ο Νίκος Συρίγος του απάντησε επί προσωπικού μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega.

Η αρχή έγινε με την προβολή των δηλώσεων που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας, σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, το βράδυ της Παρασκευής (13-02-2026). Έβαλε στο στόχαστρο τις εκπομπές της Σίσσυς Χρηστίδου και του Γιώργου Λιάγκα. Αναφέρθηκε προσωπικά στον Νίκο Συρίγο και εκείνος του απάντησε.

«Θέλω να σας πω ότι στη μακρά πορεία μου στα media, που αριθμεί νομίζω 38-39 χρόνια, διαπιστώνω δυστυχώς, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, ότι και η κοινωνία και η πολιτική, αλλά κυρίως τα media, είναι ένα μασκέ πάρτι, στο οποίο εγώ ήρθα με τα κανονικά ρούχα μου και χωρίς μακιγιάζ και μάσκα, με το αληθινό μου πρόσωπο» είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας και συνέχισε: «Επομένως, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι απαντήσεις δικαιούνται αυτοί που τέλος πάντων έχουν σημασία για μένα.

Στους υπόλοιπους η απάντησή μου θα είναι η σιωπή, όπως στους συναδέλφους στην εκπομπή της κυρίας Χρηστίδου και στους συναδέλφους στην εκπομπή του κυρίου Λιάγκα. Και θα είναι η σιωπή η απάντησή μου, διότι διαπιστώνω ότι όσο και να ποτίσεις ένα φυτό, θα αναπτυχθεί εφόσον είναι αληθινό το φυτό.

Εφόσον είναι πλαστικό και μούφα, ούτε θα ανθίσει, ούτε θα αναπτυχθεί. Επομένως το νερό που έχω να προσφέρω εγώ, της γνώσης, αυτής που έχω συγκεντρώσει εγώ όλα αυτά τα χρόνια, στους τηλεθεατές και τους ανθρώπους, θα το προσφέρω όπου θέλω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Συρίγο ειδικά για τους χαρακτηρισμούς. Θέλω να του πω ότι εγώ ποτέ δεν έχω προβεί σε χαρακτηρισμούς συναδέλφου από αέρος, κακοποιητικός, τοξικός, ντροπιαστικός και τα λοιπά, ποτέ δεν το έχω κάνει.

Ευχαριστώ και τις κυρίες του κ. Λιάγκα, οι οποίες πραγματικά, δηλαδή γελάω. Κοιτάξτε, κρίνετε πρώτα τον εαυτό σας και τις δικές σας τοποθετήσεις. Εγώ ας πούμε παραδείγματος χάρη δεν έχω προκαλέσει ποτέ στη ζωή μου, ούτε με σκάνδαλα, ούτε με έρωτες, ούτε με τίποτα. Ζω μια ήσυχη ζωή, απομακρυσμένος ουσιαστικά, ούτε στα χαϊλίκια θα με δείτε, στις Μυκόνους και στις Αράχωβες και ξέρω εγώ τι.

Και οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τη ζωή μου είναι ακόμα δίπλα μου. Δηλαδή η ερωτική μας σχέση μπορεί να κράτησε από δύο μέχρι τριάντα χρόνια, αλλά η αγάπη και η φιλία μας διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι που με κρίνουν, είναι οι άνθρωποι που σιχαίνονται αυτούς που επέλεξαν να κοιμούνται μαζί τους. Αυτό είναι ντροπή, πείτε στον κύριο Συρίγο» τόνισε ο Δημήτρης Παπανώτας.

Αμέσως μετά την προβολή των δηλώσεων του Δημήτρη Παπανώτα, ο Νίκος Συρίγος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σε ό,τι αφορά τα σχόλια Παπανώτα για την προσωπική μου ζωή, θέλω να τραβήξω το καζανάκι».

Τι είχε πει ο Δημήτρης Παπανώτας

Όσα δήλωνε ο Δημήτρης Παπανώτας για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη, μέσα από το Happy Day: «Έχω, λοιπόν, να αλλάξω χώρα, να δω μήπως κάπου αλλού είναι καλύτερα και σέρνω από πίσω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την καριέρα του, την παρατάει και σου φορτώνει όλο αυτό ενώ έχεις εσύ τα δικά σου”.

“Πάρε μια οικιακή βοηθό εκεί, να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά αριστερά… έχει και κούκλες η Πορτογαλία» πρόσθεσε, τέλος, ο Δημήτρης Παπανώτας για τον σύντροφο της Ελένης Βουλγαράκη.

Η ανάρτηση του Παπανώτα μετά τα πρώτα σχόλια

«Πραγματικά θα ήθελα να βρείτε το απόσπασμα από το βίντεο όπου εγώ λέω ότι η Bουλγαράκη “του φορτώνεται” του φίλου της. Όπως γνωρίζουμε, ή θα έπρεπε να γνωρίζουμε, από την πρώτη δημοτικού, άλλο φορτώνομαι σε κάποιον, άλλο φορτώνω κάποιον. Του φορτώνω τα προβλήματά μου ή τα άγχη μου ή οτιδήποτε. Δέκα φορές είπατε ότι εγώ την κατηγόρησα ότι του φορτώνεται!!!! Πες επίσης στην παρουσιάστρια ότι μόνο η ίδια συνέδεσε την οικιακή βοηθό με την ερωτική σχέση».



Εγώ εξήγησα πώς οργανώνεσαι για να περάσεις καλά. Και προφανώς υπάρχει μια μύγα στην κεντρική σας. Τέλος, πες στον αδέκαστο μπάρα της παρέας σας, ότι το “παλιακό”, είναι μια γυναίκα να τα αφήνει όλα για τον γκόμενο ή για τον σύζυγο. Σύγχρονο είναι για μία γυναίκα να βάζει πρώτα την καριέρα της, ειδικά όταν έχει κτίσει καριέρα και μετά τον έρωτά της.

Όσο για την λέξη “ντροπιαστικό” που μου απέδωσε ο συνάδελφος, πες του ότι ντροπιαστικό είναι, άλλα να ακούς, άλλα να καταλαβαίνεις. Έχω χάσει πάσα ιδέα για την παρέα σας. Και λυπάμαι πολύ. Καλά, για την έλλειψη χιούμορ το αφήνω στην άκρη. Ξέρω ότι το χιούμορ απαιτεί για να γίνει αντιληπτό και έναν βαθμό νοημοσύνης».