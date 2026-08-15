Disney+: Νέες σεζόν σειρών και ταινίες για τις διακοπές μας – The Shards, Ενήλικες και Futurama έρχονται για να μείνουν

Ιστορίες για μία ζωή σας περιμένουν στο Disney+, την streaming υπηρεσία που διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις.
Η καλοκαιρινή ένταση κορυφώνεται στο Disney+ με τη νέα δραματική σειρά του FX, The Shards, από τον executive producer Ryan Murphy, βασισμένη στο πολυβραβευμένο best seller μυθιστόρημα του Bret Easton Ellis.
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Στη νέα σειρά, με φόντο το εκτυφλωτικό Λος Άντζελες του 1980 και ένα ελίτ ιδιωτικό σχολείο, ο Bret (Igby Rigney), ένας φιλόδοξος έφηβος συγγραφέας και η λαμπερή παρέα του, εξερευνούν το σεξ, τη ζήλια, την εμμονή και τους κινδύνους της ηλικίας τους. Το Camp Rock επιστρέφει δυναμικά για το απόλυτο ανέμελο καλοκαίρι με τη νέα ταινία Μουσική Κατασκήνωση 3, ενώ η κωμική σειρά του FX, Ενήλικες, έρχεται με τον δεύτερο κύκλο στις 28 Αυγούστου.
Το μέλλον γίνεται ακόμα πιο παράξενο στον νέο κύκλο της σειράς Futurama, ενώ μία νέα αποστολή ξεκινά στη νέα σειρά της Lucasfilm, Star Wars: Vision Παρουσιάζει η ένατη Jedi
Αυτό τον μήνα, μην χάσετε τη νέα σειρά θρίλερ Furius και τη νέα ταινία Τράβις Μπάρκερ: Πιο δυνατός από τον φόβο, ένα πορτρέτο δύναμης, επιμονής και λύτρωσης.
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The Shards
Διαθέσιμο
Με φόντο το Λος Άντζελες στη δεκαετία του 1980, η σειρά ακολουθεί μια παρέα προνομιούχων τελειόφοιτων μαθητών σε ένα ελίτ ιδιωτικό σχολείο, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα ταυτότητας, σεξουαλικότητας, ζήλιας και εμμονής, αλλά και με τους κινδύνους που κρύβει η εφηβεία.
Μουσική κατασκήνωση 3
Διαθέσιμο
Όταν οι Connect 3 χάνουν ένα μέλος τους για μια μεγάλη περιοδεία επανένωσης, επιστρέφουν στο αγαπημένο τους Camp Rock, για να ανακαλύψουν το επόμενο μεγάλο αστέρι. Καθώς οι κατασκηνωτές ανταγωνίζονται για την ευκαιρία να ανοίξουν τη συναυλία με το αγαπημένο τους συγκρότημα, οι εντάσεις αυξάνονται και οι φιλίες δοκιμάζονται, οδηγώντας σε απροσδόκητες συμμαχίες, αποκαλύψεις και ειδύλλια.
Ενήλικες Κ2
Από 28 Αυγούστου
Η κωμική σειρά, «Ενήλικες» του FX των Ben Kronengold και Rebecca Shaw, ακολουθεί μια παρέα εικοσάρηδων στη Νέα Υόρκη, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με θέματα αγάπης, εργασίας, φιλίας και οικογένειας.
Ο Σαμίρ (Malik Elassal), η Μπίλι (Lucy Freyer), ο Πολ Μπέικερ (Jack Innanen), η Ίσα (Amita Rao) και ο Αντόν (Owen Thiele) είναι πέντε φίλοι που συγκατοικούν στο πατρικό σπίτι του Σαμίρ.
Futurama K14
Διαθέσιμο – Νέα επεισόδια κάθε Δευτέρα
Κρατηθείτε. Το μέλλον θα γίνει ακόμα πιο παράξενο. Σας περιμένει ένας καταιγισμός από αλαζόνες, διαστημικούς πειρατές, εργαστηριακό κρέας, σέξι απάτες και η σοκαριστική επιστροφή του χαμένου έρωτα του Δρ. Ζόιντμπεργκ!
Δεν το περιμένατε, πριν σας το πούμε εμείς τώρα! Ο νέος και συναρπαστικός κύκλος του «Futurama» είναι τώρα διαθέσιμος στο Disney+.
Star Wars: Visions Παρουσιάζει – Η Ένατη Jedi
Διαθέσιμο
Η νέα σειρά, «Star Wars: Visions Παρουσιάζει – Η Ένατη Jedi», είναι το νέο κεφάλαιο της ανθολογίας «Star Wars: Visions». Στη σειρά, η Κάρα συνεχίζει την εκπαίδευσή της ως Τζεντάι υπό την καθοδήγηση του Margrave Juro.
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Η Κάρα ξεκινά ένα επικό ταξίδι αυτογνωσίας, καθώς αυτή και η μικρή ομάδα μαθητευόμενων Τζεντάι υπό την καθοδήγηση του Juro αναλαμβάνουν μια αποστολή, για να σώσουν τον πατέρα της και να σταματήσουν έναν μυστηριώδη αρχηγό Σιθ από το να εξαπολύσει το σκοτάδι στον γαλαξία.
Furius
Διαθέσιμο – Νέο επεισόδιο κάθε Δευτέρα
Η σειρά, «Furious», από τη δημιουργό και executive producer, Elizabeth Meriwether, ακολουθεί την πράκτορα του FBI, Άλις Μπλακ (Emmy Rossum), η οποία αναζητά μια μυστηριώδη και διαβόητη γυναίκα κατά συρροή δολοφόνο.
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Καθώς οι δύο γυναίκες ακολουθούν τον δικό τους δρόμο προς την απονομή της δικαιοσύνης και οι ζωές τους αρχίζουν να διασταυρώνονται, τα όρια ανάμεσα στο σωστό και το λάθος αρχίζουν να θολώνουν.
Τράβις Μπάρκερ: Πιο δυνατόν από τον φόβο
Διαθέσιμη
Έχοντας επιβιώσει από μια καταστροφική αεροπορική συντριβή που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, ο θρυλικός και εκρηκτικός ντράμερ, Travis Barker, ξεκινά ένα ωμό, λυτρωτικό ταξίδι. Ένα προσωπικό πορτρέτο του άντρα πίσω από τα τατουάζ που μετέτρεψε τον πόνο σε δύναμη.
Τι άλλο έρχεται τον Αύγουστο
- 11η Σεπτεμβρίου: Επανασύνδεση – 22 Αυγούστου
- Χρόνο και νερό: Ντοκιμαντέρ του National Geographic – Διαθέσιμο
- High Potential K2: Β’ Μέρος – Διαθέσιμο
- Tracker K3: Νέος κύκλος – 23 Αυγούστου
- Άμστερνταμ: Κεντρικός Σταθμός 24/7 – Σειρά του National Geographic – Διαθέσιμο
- Αυτοκίνητα εκπέμπουν SOS K13 – Διαθέσιμο