Σύγκρουση: Στη νέα σειρά του Mega ένας μουσικός κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του

Μία νέα σειρά έρχεται στο MEGA και υπόσχεται στο τηλεοπτικό κοινό στιγμές γεμάτες αγωνία ένταση και έρωτα. Ο λόγος για τη «Σύγκρουση», ένα δικαστικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Καπουράνη.

Πρόσφατα μάλιστα ολοκληρώθηκαν και τα γυρίσματα της σειράς «Σύγκρουση» και πλέον όλα είναι έτοιμα για την προβολή της στο MEGA. Το σενάριο υπογράφει το δίδυμο των επιτυχιών Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκεται ο Αλέκος Κυράνης.

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Σύμφωνα με το MyTV, η «Σύγκρουση» αφορά τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την υποκειμενική εκδοχή των ηρώων. Είναι μια ιστορία γεμάτη αντιφάσεις και ηθικά διλήμματα. Μέσα σε 8 επεισόδια ξεδιπλώνεται ένας κόσμος όπου τίποτα δεν είναι πραγματικά όπως δείχνει. Ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης βρίσκεται κατηγορούμενος για τον θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο που συνέβη υπό συνθήκες που γεννούν πολλά ερωτηματικά. Στο πλευρό του βρίσκεται η δικηγόρος Άννα Καλογήρου, η οποία, όσο η υπόθεση εξελίσσεται, καλείται να διατηρήσει τις εύθραυστες –επαγγελματικές και προσωπικές– ισορροπίες.

Η υπόθεση

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης), ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο που συνέβη κάτω από συνθήκες που δημιουργούν αρκετές αμφιβολίες και ερωτήματα. Από εκείνη τη στιγμή η ζωή του Φίλιππου αλλάζει… Η Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) είναι η νεαρή δικηγόρος που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του και παρασύρεται σε μια διαδρομή όπου τα όρια ανάμεσα στο καθήκον και το συναίσθημα αρχίζουν να θολώνουν επικίνδυνα. Και όσο η δίκη προχωρά, τόσο η υπόθεση μετατρέπεται σε μια βαθιά προσωπική δοκιμασία. Βλέμματα γεμάτα ένταση και χαρακτήρες που κινούνται ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι αποτυπώνονται στον φωτογραφικό φακό και κάθε εικόνα αποτελεί ένα μικρό κομμάτι του παζλ μιας ιστορίας που εξελίσσεται διαρκώς και απρόβλεπτα.

Το καστ

Τους ρόλους θα ερμηνεύσουν σπουδαίοι ηθοποιοί, όπως οι: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.