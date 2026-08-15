Ντέρτι: Μία επικίνδυνη αγάπη πασχίζει να μείνει ζωντανή στη νέα σειρά του ΑΝΤ1

Το «Ντέρτι» είναι η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Πάτρα του 1987, μέσα στον κόσμο ενός νυχτερινού κέντρου όπου οι ζωές των ηρώων χτυπούν σε ρυθμό 9/8, και μιλά για έρωτες, προδοσίες, πληγές, μυστικά και την ανάγκη των ανθρώπων να βρουν τη δική τους «φωνή».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MyTV, η νέα σειρά του ΑΝΤ1, ζωντανεύει έναν κόσμο πίσω από τα φώτα. Εκεί όπου φαίνεται το πραγματικό πρόσωπο των ηρώων του. Εκεί όπου η αλήθεια τους αποκαλύπτεται. Και όσο κι αν προσπαθήσουν να ξεφύγουν από αυτή την αλήθεια, όσο κι αν φτάσουν μακριά της, εκείνη θα βρίσκεται πάντα πίσω τους και θα τους ακολουθεί, σαν τη σκιά.

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Στην Πάτρα του 1987 τα νέον φώτα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι» ανάβουν. Κάποιοι θα αναμετρηθούν με τις απουσίες που έγιναν τραύμα, κάποιοι θα αναζητήσουν τα λόγια που σκέπασε η δυνατή μουσική και κάποιοι θα κυνηγήσουν τα όνειρα που θόλωσαν μέσα στους καπνούς και στις ψευδαισθήσεις. Η επιστροφή μιας νεαρής γυναίκας στην πόλη όπου γεννήθηκε γίνεται η πρώτη σταγόνα μιας καταιγίδας που θα παρασύρει τα πάντα. Στις αποσκευές της μια μυστική συμφωνία, ο φόβος της επανένωσης με τη μητέρα της και μια επικίνδυνη αγάπη, που πρέπει να μείνει κρυφή για να επιβιώσει. Και η ιστορία ξεκινά. Μια ιστορία που γράφεται σε 9/8 και μιλάει γι’ αυτούς που αγάπησαν με ρίσκο, χάθηκαν μέσα στις επιλογές τους, αλλά παλεύουν για να βρουν τη δική τους φωνή.

Οι ρόλοι και η υπόθεση

Η Στέλλα (Ευγενία Ξυγκόρου) επιστρέφει στην πόλη όπου γεννήθηκε, για να συναντήσει ξανά μετά από χρόνια τη μητέρα της, την Ξένια (Κλέλια Ρένεση), που την είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρό παιδί, για να κυνηγήσει το όνειρό της. Η Ξένια, η θρυλική τραγουδίστρια του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι», θα έρθει αντιμέτωπη με την κόρη που άφησε πίσω της, και κανείς δεν ξέρει αν αυτή η επανένωση θα φέρει τη συγχώρεση ή θα ανοίξει πληγές που ακόμα αιμορραγούν. Στις αποσκευές της η Στέλλα, εκτός από τους φόβους της, κρύβει και τον έρωτά της για τον Άρη (Νικόλας Χαλκιαδάκης), μια επικίνδυνη αγάπη, που για να επιβιώσει πρέπει να μείνει μυστική. Και οι δύο ξέρουν ότι δεν πρέπει να είναι μαζί, και οι δύο όμως θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι το μόνο που έχουν είναι ο ένας τον άλλον.

Στον πυρήνα της ιστορίας και ο Αλέκος (Τάσος Νούσιας), ο άντρας της Ξένιας και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου. Το βασίλειό του είναι η νύχτα, όμως κάτω από τη λαμπερή μαρκίζα ζει μια άλλη σκοτεινή ζωή. Η βιτρίνα της αυτοκρατορίας του θα ραγίσει και εκείνος θα κάνει τα πάντα για να μη χάσει την κυριαρχία του.

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Ο Πασχάλης (Φάνης Μουρατίδης), αστυνόμος στην Ασφάλεια Πατρών, είναι αποφασισμένος να βρει την αλήθεια που κρύβεται μέσα στον σκληρό κόσμο του Αλέκου, κι όταν την αντικρίσει κατάματα, θα έρθει σε σύγκρουση με τη γυναίκα του, τη Βούλα (Ευαγγελία Συριοπούλου), αδελφή της Ξένιας.

Ο Λεωνίδας (Λεωνίδας Κακούρης), πρώτο ανδρικό όνομα του νυχτερινού κέντρου «Ντέρτι», θα παλέψει και αυτός με τους δικούς του δαίμονες και θα δει τη φιλία του με τον Αλέκο και τον Πασχάλη να δοκιμάζεται με τον πιο εφιαλτικό τρόπο. Δίπλα του, αλλά και απέναντί του, η πρώην γυναίκα του, η Μάρθα (Θεοδώρα Σιάρκου), που θα πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί να τον εμπιστευτεί ξανά. Άνθρωποι διαφορετικοί, με κοινό παρονομαστή τα συναισθήματα, τα πάθη και τις επιλογές που τους σημάδεψαν.

Όλοι έχουν κάτι να κρύψουν, όλοι έχουν κάτι να χάσουν και όλοι θα έρθουν αντιμέτωποι με την αλήθεια τους. Γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό που πραγματικά είναι… Πρόσωπα που κρύβουν πληγές, που σβήνουν ίχνη, που ξεγελούν βλέμματα. Πρόσωπα που πιστεύουν ότι μπορούν να αφήσουν πίσω τους πολλά. Έναν τόπο. Ένα όνομα. Έναν έρωτα. Και συχνά το καταφέρνουν ή έτσι νομίζουν. Εκείνο όμως που δεν μπορούν να αφήσουν ποτέ πίσω τους είναι ο πραγματικός τους εαυτός. Αυτός που προχωρά πάντα μαζί τους. Γιατί στο τέλος αυτό που μας ορίζει δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που πραγματικά είμαστε. Αυτό που μας ακολουθεί αθόρυβα και σιωπηλά. Ένα βήμα πίσω μας. Σαν τη σκιά.