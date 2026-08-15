Βάνα Μπάρμπα: Η τηλεοπτική επιστροφή και η κουβέντα με τον Αντρέα Γεωργίου με τις «Μπλε ώρες»

Ύστερα από 15 χρόνια απουσίας, η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στην τηλεόραση, πρωταγωνιστώντας στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες».

Η Βάνα Μπάρμπα για πολλά χρόνια ήταν μία από τις πιο λαμπερές ηθοποιούς της «μικρής οθόνης» παίρνοντας μέρος σε πολλά επιτυχημένα σίριαλ, ωστόσο τα τελευταία χρόνια απείχε συνειδητά. Μία πρόταση από τον Αντρέα Γεωργίου ήταν όμως ικανή για να πείσει τη Βάνα Μπάρμπα να πει το μεγάλο «ναι» και τη νέα σεζόν θα την απολαύσουμε σε ρόλο – έκπληξη στις «Μπλε ώρες».

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«Μου είχαν λείψει τα πάντα σε ένα τηλεοπτικό γύρισμα», είχε δηλώσει η Βάνα Μπάρμπα στην εκπομπή Weekend Live για την τηλεοπτική της επιστροφή.

«Η αποχή 15 χρόνων μού δίνει την αγάπη και την ενέργεια σαν να κάνω νέο ξεκίνημα», είχε προσθέσει ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

Εν τω μεταξύ και ο Αντρέας Γεωργίου είχε μιλήσει για την πρόταση που έκανε στη Βάνα Μπάρμπα ώστε να κρατήσει έναν από τους βασικούς ρόλους της σειράς.

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«Ήταν ίσως το πιο γρήγορο τηλεφώνημα που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν πρόλαβα να πω ούτε τι είναι αυτό που κάνουμε, ούτε ποιοι είμαστε. Κατευθείαν μου είπε: “Ξέρω, ξέρω τι κάνετε, είμαι μέσα”. Της λέω “κάτσε να μιλήσουμε, δεν θες να μιλήσεις για τα οικονομικά σου;”. “Είμαι μέσα”, μου λέει, “πάμε να το κάνουμε”.

Είναι ένας άνθρωπος εντελώς ακομπλεξάριστος και κουβαλάει μια αλήθεια. Και εμένα μ’ αρέσει αυτή η αλήθεια στους ανθρώπους. Οπότε είναι πολύ ωραία συγκυρία αυτή. Είμαι πολύ χαρούμενος», είχε αναφέρει ο Αντρέας Γεωργίου

Η υπόθεση

Η ιστορία ξεκινά στο Πήλιο και στην πανέμορφη Τσαγκαράδα. Λίγο πριν το ξημέρωμα την ώρα που ο ουρανός είναι ακόμα μπλε… Αυτές τις μπλε ώρες ο Άγγελος και η Εύα, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια…

Εκείνος γιος μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα και εκείνη απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους. Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν το χάραμα…

Μέχρι που η δολοφονία της Λίζας (Αναστασία Δρακά), της συζύγου του Άγγελου, ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και καθιστά τον τελευταίο βασικό ύποπτο για τον θάνατό της. Όλα τα μυστικά κινδυνεύουν τα αποκαλυφθούν και οι ήρωες να πληρώσουν το τίμημα…