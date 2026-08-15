Οι κόρες της Αρετής: Ένας απρόσμενος έρωτας ανατρέπει τα σχέδια μίας φιλόδοξης μητέρας

Ο Alpha συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στη μυθοπλασία και αναμένεται να εντάξει στο πρόγραμμά του τη δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που θα ξεκινήσει τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μια ιστορία που στο κέντρο της βλέπουμε μία μητέρα, την Αρετή, που θέλοντας να προσφέρει τα πάντα στις κόρες της, τις οδηγεί σε έναν κόσμο όπου η αγάπη, η εξουσία και η φιλοδοξία έχουν το τίμημά τους.

«Οι κόρες της Αρετής» είναι γνωστή σειρά παγκοσμίως, καθώς έχει προβληθεί σε περισσότερες από 50 χώρες με τεράστια επιτυχία. Το σίριαλ που έρχεται στον Alpha έχει αποσπάσει βραβεία και σημαντικές διακρίσεις στις μεγαλύτερες διεθνείς τηλεοπτικές διοργανώσεις. Σύμφωνα με το MyTV, η σειρά προορίζεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, για τη ζώνη των 20.00 και έρχεται να πάρει τη θέση του «Να μ’ αγαπάς», ανοίγοντας έναν νέο κύκλο καθημερινής μυθοπλασίας στο πρόγραμμα του σταθμού.

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Το σίριαλ αποτελεί ελληνική μεταφορά της τουρκικής σειράς «Fazilet Hanım ve Kızları», δηλαδή «Η κυρία Φαζιλέτ και οι κόρες της». Ο ελληνικός τίτλος «Οι κόρες της Αρετής» παραπέμπει ευθέως στο όνομα της κεντρικής ηρωίδας, αφού η λέξη «fazilet» στα τουρκικά σημαίνει «αρετή». Το πρωτότυπο σίριαλ προβλήθηκε στην Τουρκία τις σεζόν 2017 – 2018, ολοκληρώθηκε σε 50 επεισόδια μεγάλης διάρκειας και γνώρισε σημαντική διεθνή πορεία. Στην Ελλάδα είχε προβληθεί στο STAR, ενώ πέρασε και από τον ΑΝΤ1, αποκτώντας κοινό που ακολούθησε με ενδιαφέρον τις ίντριγκες, τα μυστικά και τις μεγάλες συναισθηματικές ανατροπές της ιστορίας.

Η υπόθεση

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται η Αρετή, μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει μόνη της τις δύο κόρες της μετά τον θάνατο του άντρα της. Η ζωή δεν της χαρίστηκε ποτέ. Εκείνη όμως δεν συμβιβάστηκε ποτέ με όσα της στέρησε. Κάποτε ονειρεύτηκε μια άνετη, πλούσια ζωή, μια καθημερινότητα μακριά από στερήσεις, αγωνίες και μικρούς συμβιβασμούς. Τα όνειρα αυτά τα έκρυψε, τα έσπρωξε στην άκρη, για να σταθεί όρθια και να μεγαλώσει τα παιδιά της, όμως δεν τα ξέχασε ποτέ. Όταν οι κόρες της μεγαλώνουν, το παλιό της όνειρο επιστρέφει πιο δυνατό και πιο επικίνδυνο.

Η Αρετή αρχίζει να βλέπει στις ζωές τους τη δική της δεύτερη ευκαιρία. Δεν διστάζει να τις χρησιμοποιήσει, να τις σπρώξει προς κατευθύνσεις που εκείνη θεωρεί σωτήριες και να μετατρέψει κυρίως τη μικρή της κόρη σε πιόνι των φιλοδοξιών της.

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Η μεγάλη κόρη, αντίθετα, αντιλαμβάνεται πολύ πιο καθαρά το παιχνίδι που στήνεται γύρω τους και αντιδρά. Η σχέση μητέρας και κόρης γίνεται πεδίο σύγκρουσης, με τη μία να κυνηγά με εμμονή την κοινωνική άνοδο και την άλλη να παλεύει να προστατεύσει την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και τα συναισθήματά της.

Η μεγάλη ευκαιρία για την Αρετή έρχεται όταν γνωρίζει τυχαία μια πανίσχυρη και πολύ πλούσια οικογένεια. Μπαίνει στο σπίτι τους για να δουλέψει, όμως στην πραγματικότητα βλέπει μπροστά της την πόρτα που μπορεί να την οδηγήσει στη ζωή που πάντα ονειρευόταν. Από εκείνη τη στιγμή, βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της: να φέρει κοντά τη μικρή της κόρη με έναν από τους γιους των αφεντικών της. Μόνο που η μοίρα έχει ήδη αρχίσει να γράφει το δικό της σενάριο. Eκείνος δεν γίνεται απλώς το αντικείμενο ενός υπολογισμένου σχεδίου, αλλά ο άντρας που ερωτεύεται η μεγάλη κόρη της Αρετής, ανατρέποντας τα πάντα.

Ένας έρωτας που δεν ήταν μέσα στους υπολογισμούς της γίνεται η σπίθα που απειλεί να κάψει τα σχέδια της μητέρας, αλλά και να φέρει στο φως τις ρωγμές και των δύο οικογενειών.

Το δυνατό καστ

Το ενδιαφέρον όμως δεν περιορίζεται μόνο στην ιστορία. Η στελέχωση της σειράς έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται έντονα, καθώς στους κεντρικούς ρόλους βρίσκουμε τη Μαριάννα Τουμασάτου που υποδύεται την Αρετή, ενώ τις δύο κόρες της υποδύονται η Ασημένια Βουλιώτη και η Γεωργία Μεσαρίτη.

Ο Γιάννος Περλέγκας υποδύεται τον πατέρα της οικογένειας πλουσίων, ο οποίος έχει τρεις γιους, που τους υποδύονται οι Δημήτρης Αποστολόπουλος είναι παντρεμένος με την ηρωίδα που υποδύεται η Μαριάννα Πουρέγκα, Ιάσονας Χρόνης και Σταύρος Τσουμάνης και μία κόρη που την υποδύεται η Δανάη Καλούτσα.

Οι «Κόρες της Αρετής» αποτελούν την ελληνική μεταφορά του τούρκικου σίριαλ «Fazilet Hanım ve Kızları», και το κοινό θα παρακολουθήσει μια ιστορία γεμάτη ταξικές αντιθέσεις, οικογενειακές πληγές, έρωτες που μπερδεύονται με φιλοδοξίες, μυστικά που αλλάζουν ισορροπίες και σχέσεις που δοκιμάζονται στα άκρα. Πρόκειται για ένα υλικό που διαθέτει όλα τα συστατικά της καθημερινής σειράς που μπορεί να δημιουργήσει συνήθεια: δυνατές γυναικείες ηρωίδες, μητρική εμμονή, απαγορευμένα συναισθήματα, πλούτο, κοινωνικές αποστάσεις και ανατροπές που κρατούν τον θεατή σε διαρκή αναμονή.