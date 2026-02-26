Δώρα Αναγνωστοπούλου: Με ένοιαζε να έχω το θαυμασμό και το σεβασμό των ανθρώπων που με ενδιέφεραν και μόνο

Για τη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο μίλησε, μεταξύ άλλων, η δημοσιογράφος του MEGA, Δώρα Αναγνωστοπούλου στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και τη δημοσιογράφο Μικαέλα Θεοφίλου.

H δημοσιογράφος του MEGA, Δώρα Αναγνωστοπούλου αναφέρθηκε και στον συνδυασμό της καριέρας με τη μητρότητα.

Πως είναι η σχέση σου με τον χρόνο; Σε αγχώνει το πέρασμα του ή τον αντιμετωπίζεις ως σύμμαχο;

– Δεν με αγχώνει. Μέχρι στιγμής τον βλέπω όχι μόνο ως σύμμαχο, αλλά και ως ευεργέτη. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα φτάσουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα για να κοιταζόμαστε κάθε χρόνο στον καθρέφτη και να μας ενοχλούν οι ρυτίδες. Όσο λοιπόν είμαι καλά και υγιής, ναι, θα ήθελα φυσικά και να μεγαλώνω όμορφα. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαι, να με φροντίζω όλο και περισσότερο. Με καλό φαγητό, γυμναστική και ποιοτικό ύπνο.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι έπρεπε να αποδείξεις περισσότερα ως γυναίκα; Τι θα ήθελες να πεις σήμερα σε κάθε γυναίκα που παλεύει να τα προλάβει όλα;

– Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι έπρεπε να αποδείξω κάτι. Με ένοιαζε να έχω το θαυμασμό και το σεβασμό των ανθρώπων που με ενδιέφεραν, και μόνο εκείνων. Είμαι ένας άνθρωπος που δίνεται ολοκληρωτικά, αλλά την ίδια στιγμή έχει ξεκάθαρες προτεραιότητες. Δεν σκορπίζομαι σε άτομα και καταστάσεις, είτε αυτές είναι επαγγελματικές είτε προσωπικές. Ήθελα σίγουρα να τα προλαβαίνω όλα, κυρίως να είμαι εκεί για τα παιδιά ως παρουσία.

Υπήρξαν πολλές φορές που έλειπα από το σπίτι αλλά, όταν ήμουν εκεί, προτιμούσα να περάσω χρόνο μαζί τους, να τους κουβεντιάσω, να μου μιλήσουν για τους φίλους τους και για το τι συνέβαινε στο σχολείο, από το να τους διαβάσω για να σιγουρευτώ ότι είναι συνεπείς στα μαθήματα ή να σιδερώσω μια στοίβα ρούχα και να κάνω την καλή νοικοκυρά.

Αν έπρεπε να πω κάτι στις γυναίκες που παλεύουν με την καθημερινότητα – παρόλο που απεχθάνομαι τις συμβουλές – θα ήταν να αξιολογήσουν τις προτεραιότητες τους και, εάν έχουν παιδιά, να φροντίζουν ώστε εκείνα να τις αισθάνονται κοντά τους.