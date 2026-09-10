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Φαίη Σκορδά: Η πρώτη ανάρτηση για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 – «Καλή μας αρχή»

Η ανάρτηση στο Instagram
Φαίη Σκορδά, Σάκης Ρουβάς, Θοδωρής Κυριακού
Η Φαίη Σκορδά, ο Σάκης Ρουβάς και ο Θοδωρής Κυριακού
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Η Φαίη Σκορδά ανήκει πλέον στο δυναμικό του ΑΝΤ1 και είναι έτοιμη να αναλάβει τα ηνία της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης του Σαββατοκύριακου.

Η γνωστή παρουσιάστρια την Πέμπτη (10.09.2026) έκανε την πρώτη της ανάρτηση για αυτή τη συνεργασία. Παράλληλα, η Φαίη Σκορδά έδωσε το «παρών» και στο δείπνο που διοργάνωσε ο ΑΝΤ1 για τους παρουσιαστές του.

Όπως έγραψε στο newsit.gr, ο Γρηγόρης Μελάς, η καινούργια εκπομπή του ΑΝΤ1, με τη Φαίη Σκορδά, που θα προβάλλεται τα Σαββατοκύριακα, θα ξεκινά γύρω στις 10 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στη μία το μεσημέρι.

«Καλή μας αρχή», έγραψε στην ανάρτησή της η Φαίη Σκορδά.

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά, η πρεμιέρα της Φαίης Σκορδά έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.

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