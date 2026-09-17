Έφη Ρασσιά: Η «Βάλια» από το «Καφέ της Χαράς» έγινε ρεπόρτερ στο Mega και άνοιξε νέο κεφάλαιο στη ζωή της

Η Έφη Ρασσιά, γνωστή στο ευρύ κοινό ως η τηλεοπτική «Βάλια» από τη σειρά «Το Καφέ της Χαράς», άλλαξε επαγγελματικό προσανατολισμό και εργάζεται πλέον ως δημοσιογράφος και ρεπόρτερ στο Mega. Η 32χρονη ηθοποιός και ανιψιά του Χάρη Ρώμα αποφάσισε να κάνει μια στροφή στην καριέρα της, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της στον χώρο της ενημέρωσης.

Στο «Καφέ της Χαράς», η Έφη Ρασσιά έγινε γνωστή και αγαπητή ως η μικρή κόρη της Χαράς Χάσκα (Ρένιας Λουιζίδου) στο Κολοκοτρωνίτσι, ενώ είχε επιστρέψει στον ρόλο της και στο μεταγενέστερο remake της σειράς.

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Πλέον εργάζεται ως ρεπόρτερ στο Mega και εμφανίστηκε τηλεοπτικά κρατώντας το μικρόφωνο του τηλεοπτικού σταθμού, καλύπτοντας θέματα της επικαιρότητας.

Σε ζωντανή σύνδεση από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, μετέφερε την Τετάρτη (16-09-2026) τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που αφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Έφη Ρασσιά εκτός από την τηλεοπτική της πορεία, έχει ένα πλούσιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Μετά την τεράστια επιτυχία του αρχικού «Καφέ της Χαράς», επέλεξε συνειδητά να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα φώτα της δημοσιότητας. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών από όπου και αποφοίτησε.