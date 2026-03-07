Έλενα Ασημακοπούλου: Δεν ήθελα να φύγω από την «Πολυκατοικία», αλλά τελείωνε ο ρόλος μου

Την εποχή που πρωταγωνιστούσε στην κωμική σειρά του MEGA, «Η Πολυκατοικία» θυμήθηκε η Έλενα Ασημακοπούλου και μίλησε για τον ρόλο της Αλίκης, ο οποίος τελείωσε βάση σεναρίου και παρά τη θέλησή της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» και ανέφερε τόσο το πώς βρέθηκε σε ηλικία 23 ετών στο καστ του δημοφιλούς σίριαλ όσο και για τα όσα γινόντουσαν στα παρασκήνια. Μάλιστα, η Έλενα Ασημακοπούλου παραδέχτηκε ότι δεν έκανε παρέα με όλους τους ηθοποιούς, αλλά με κάποιους είχε δέσει περισσότερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου προτάθηκε από τον ίδιο τον σκηνοθέτη, τον Βασίλη Θωμόπουλο, να συμμετέχω σε αυτή τη τηλεοπτική σειρά, διότι είχα αφήσει το στίγμα μου ως Star Hellas. Να σου πω την αλήθεια, ήμουν πολύ πιτσιρίκα, ήμουν 23 χρονών. Οπότε ο ρόλος της “πεταχτούλας” της Αλίκης στην “Πολυκατοικία” μού πήγαινε γάντι τότε», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Πίστευα απόλυτα ότι θα γίνει επιτυχία. γιατί μας δόθηκαν τα σενάρια πολύ νωρίς. Είχαμε πολύ χρόνο να διαβάσουμε και να προετοιμαστούμε. Οπότε κάθε φορά που διάβαζα είχα και ενδιαφέρον να πάω παρακάτω και παρακάτω, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που σε κρατάει. Κράτησε η “Πολυκατοικία” τόσες σεζόν έτσι», παραδέχτηκε ακόμα η Έλενα Ασημακοπούλου.

Στη συνέχεια, η γνωστή καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στο τέλος του ρόλου της, υπογραμμίζοντας: «Δε ήθελα να φύγω, τελείωνε ο ρόλος μου. Τι να σου πω δεν ξέρω και εγώ. Δεν μου το είχαν πει αυτό αρχικά, δεν υπήρχε χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω τι συνέβη, θυμάμαι αυτό είχε ακουστεί ότι τελειώνει ο ρόλος της Αλίκης. Ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω και εγώ έχω ένα ερωτηματικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, η Έλενα Ασημακοπούλου μίλησε για το ευχάριστο κλίμα που υπήρχε στα παρασκήνια και εξομολογήθηκε ότι δεν έκανε παρέα με όλους τους συναδέλφους της.

«Ειλικρινά δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το πω. Δεν κάναμε και όλοι με όλους παρέα, μην τρελαθούμε. Κάναμε όσοι είχαμε δέσει παραπάνω. Δε θα ξεχάσω τη Βίλμα Τσακίρη, η οποία καθόταν και μας έλεγε ιστορίες από τα παλιά, Παπαμιχαήλ, Βουγιουκλάκη, που τα είχε ζήσει. Και η Μάρθα Βούτση το ίδιο. Είχαμε μείνει όλοι οι νέοι τώρα ηθοποιοί με το στόμα ανοιχτό», είπε χαρακτηριστικά.