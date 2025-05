Έλενα Παπαρίζου: Σαν σήμερα κέρδισε την Eurovision 2005 με το «My number one» – Οι λεπτομέρειες της ιστορικής στιγμής για την Ελλάδα

20 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από την ιστορική στιγμή που η Έλενα Παπαρίζου εκπροσώπησε την χώρα μας στον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision με το θρυλικό τραγούδι «My number one», σε μία εκπληκτική εμφάνιση με την οποία κατάφερε να κατακτήσει το 2005 την πρώτη θέση, κάνοντας υπερήφανους όλους τους Έλληνες.

Ήταν 21 Μαΐου 2005 όταν διεξήχθη ο μεγάλος τελικός της Eurovision, ο οποίος εκείνη τη χρονιά πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας, μετά τη νίκη της εκρηκτικής Ρουσλάνα. Η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε 19η στη σκηνή και ταξίδεψε στην Ευρώπη στην Ελλάδα με τη μοναδική φωνή της, έχοντας ως συνοδεία τους ήχους μίας ποντιακής λύρας. Αυτή ήταν η μία και μοναδική φορά που η χώρα μας πήρε την πρωτιά στον διαγωνισμό, ενώ πολλές ακόμη έχει βρεθεί στη 10άδα.

Στο τέλος του μεγάλου τελικού η Έλενα Παπαρίζου κατάφερε να πάρει δέκα 12άρια από τις ακόλουθες χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Αλβανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, Σουηδία, Γερμανία. Αντιθέτως, αίσθηση είχε προκαλέσει ότι η Ελλάδα δεν πήρε ούτε έναν βαθμό από πέντε χώρες: το Μονακό, τη Λευκορωσία, την Εσθονία, την Ουκρανία και τη Λετονία. Η Έλενα Παπαρίζου κατάφερε να συγκεντρώσει συνολικά 230 βαθμούς και το τραγούδι θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα. Το «My number one» μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα αγαπημένο κομμάτι του θεσμού της Eurovision, ενώ ακούγεται και στην Ελλάδα από νεότερες γενιές. Τους στίχους του τραγουδιού υπέγραφε η Ναταλία Γερμανού, ενώ μουσική και τη σύνθεση -αρχικά- μόνο ο Χρήστος Δάντης, ενώ στη συνέχεια -και έπειτα από δικαστήρια- τα πνευματικά δικαιώματα του κομματιού αποδόθηκαν και στον Μάνο Ψαλτάκη. Έτσι οι συνθέτες του «My number one» έγιναν δύο.

Η διαδρομή έως την κορυφή

Το 2005 η ΕΡΤ είχε επιλέξει εσωτερικά την Έλενα Παπαρίζου ως την ερμηνεύτρια που κλήθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 50η χρονιά της Eurovision. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν τέσσερα τραγούδια, τα οποία ήταν τα εξής: «My number one», «OK», «Let’s Get Wild» και «The Light in Our Soul». Έτσι, στις 2 Μαρτίου 2005 πραγματοποιήθηκε ένας εθνικός τελικός για να διαλέξει ο κόσμος και μία αρμόδια επιτροπή το κομμάτι που θα πήγαινε στη Eurovision. Ωστόσο, πριν από τη διεξαγωγή του εθνικού τελικού αποκαλύφθηκε ότι το τελευταίο είχε ήδη κυκλοφορήσει από την Big Alice, συνεπώς αποκλείστηκε από τη διαδικασία. Επομένως, ο κόσμος ψήφισε ανάμεσα στα τρία πρώτα και το «My number one» συγκέντρωσε συνολικά 66,47% από τις ψήφους του κοινού και της κριτικής επιτροπής, κερδίζοντας την πρώτη θέση και εκπροσωπώντας στη χώρα μας στη Eurovision εκείνης της χρονιάς.

Μετά την επιλογή του τραγουδιού, η Έλενα Παπαρίζου πραγματοποίησε μία ευρωπαϊκή περιοδεία προώθησής του και το κοινό σε κάθε γωνιά της Ευρώπης αγάπησε από νωρίς το «My number one». Μάλιστα, τότε η γνωστή καλλιτέχνιδα είχε επισκεφθεί περισσότερες πάνω από 20 χώρες κατά τη διάρκεια εκείνης της περιοδείας, ενώ παράλληλα είχε εμφανιστεί σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, δίνοντας ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Αυτή η μέθοδος αποδείχθηκε πολύ σωστή καθώς βοήθησε την Έλενα Παπαρίζου να κατακτήσει τελικά την κορυφή της Ευρώπης στην Eurovision του 2005.

Μάλιστα, η Έλενα Παπαρίζου δε χρειάστηκε να περάσει από κάποιον ημιτελικό για να κερδίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, καθώς την προηγούμενη χρονιά η Ελλάδα είχε κατακτήσει με τον Σάκη Ρουβά και το κομμάτι «Shake it» την 3η θέση στην Eurovision 2004. Έτσι το «My number one» προκρίθηκε αυτόματα στον τελικό του 2005. Το βράδυ της 21ης Μαΐου 2005 η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε 19η στη σκηνή του διαγωνισμού, ξεσηκώνοντας τα πλήθη με το θρυλικό τραγούδι της, ενώ πριν από εκείνη είχε εμφανιστεί ο Μπόρις Νόβκοβιτς της Κροατίας με το «Vukovi umiru sami», που κατέκτησε την 11η θέση.