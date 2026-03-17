Έλενα Χριστοπούλου: «Έχω μια πάγια τακτική να μη μιλάω για τα οικονομικά στις κάμερες»

Δηλώσεις στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Έλενα Χριστοπούλου, μετά την «πρεμιέρα» του Real View στη μεσημεριανή ζώνη του Open.

«Είχα πολλή αγωνία για την καινούρια ώρα, η αλήθεια αυτή είναι, αλλά τώρα μου έφυγε, είμαι καλύτερα», είπε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

Για τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως στις τέσσερις παρουσιάστριες ανακοινώθηκε μείωση μισθού, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε: «Έχω μια πάγια τακτική να μη μιλάω για τα οικονομικά στις κάμερες, οπότε θα συνεχίσω να κάνω το ίδιο».

Για την κριτική του Γιώργου Λάγιου, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε: «Είναι δικαίωμά του να λέει στις κάμερες αυτό που νομίζει. Θα με στενοχωρούσε αν ήταν ένας διευθυντής προγράμματος ή διευθυντής ψυχαγωγίας, γιατί θα ήταν πρόσωπο της τηλεόρασης. Ο κύριος Λάγιος κάνει άλλη δουλειά αν δεν κάνω λάθος, οπότε το ακούω, όπως θα άκουγα έναν άνθρωπο στο δρόμο».