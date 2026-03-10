Ελένη Μενεγάκη: «Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ» είπε σε ρεπόρτερ που την ρωτούσαν για την τηλεοπτική επιστροφή της

Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά το ταξίδι της στην Ιρλανδία και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», την περίμεναν ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών, οι οποίοι προσπάθησαν για ακόμα μια φορά να «βγάλουν είδηση», αναφορικά με τις επαγγελματικές προθέσεις της παρουσιάστριας. Τα σενάρια περί τηλεοπτικής επιστροφής της, δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα, με την ίδια να μην τοποθετείται.

Η Ελένη Μενεγάκη που συνοδευόταν από μία φίλη της, δεν θέλησε να απαντήσει επί της ουσίας. Δεν έδειξε να ενοχλείται από την παρουσία δημοσιογράφων. Με γυαλιά ηλίου και τη βαλίτσα της στα χέρια, επιτάχυνε και τελικά απομακρύνθηκε από κάμερες και δημοσιογράφους.

Στο σχετικό απόσπασμα που μεταδόθηκε το πρωί της Τρίτης (10-03-2026), στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Ελένη Μενεγάκη εμφανίζεται να δέχεται ερωτήσεις ενώ κατευθυνόταν προς την έξοδο του αεροδρομίου.

Δημοσιογράφοι: Τι κάνετε; Πώς είστε; Καλώς ήρθατε!

Ελένη Μενεγάκη: Τα είπαμε τώρα. Είμαι καλά. Τα είπαμε. Φανταστικά.

Δημοσιογράφοι: Όλα καλά;

Ελένη Μενεγάκη: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάτε στο καλό. Μην κάθεστε και εσείς άλλο.

Δημοσιογράφοι: Σε τι φάση σας πετυχαίνουμε σήμερα;

Ελένη Μενεγάκη: Στη φάση που με πετυχαίνετε πάντα.

Δημοσιογράφοι: Τηλεοπτική επιστροφή θα δούμε, κυρία Μενεγάκη;

Ελένη Μενεγάκη: Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ, να ξεκουραστείτε.

Η γνωστή παρουσιάστρια το βράδυ του Σαββάτου (08.03.2026) ανέβασε στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι της στο εξωτερικό και έδειχνε στις πόζες της πραγματικά πολύ χαρούμενη.