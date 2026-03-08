Η Ελένη Μενεγάκη στην Ιρλανδία: Το φωτογραφικό άλμπουμ του ταξιδιού της

Στη μαγευτική Ιρλανδία ταξίδεψε η Ελένη Μενεγάκη με την παρέα της και θέλησε να μοιραστεί κάποιες από τις υπέροχες στιγμές που βίωσε εκεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή παρουσιάστρια το βράδυ του Σαββάτου (08.03.2026) ανέβασε στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι της στο εξωτερικό και έδειχνε στις πόζες της πραγματικά πολύ χαρούμενη.

Μάλιστα, εκτός από τα μοναδικά τοπία σε κάποιες από αυτές φαίνονται και κάποια μέλη της παρέας της. Η Ελένη Μενεγάκη, που συνεχίζει να απέχει από την τηλεόραση, φόρεσε και μία ιδιαίτερη στολή και πόζαρε με χάρη στον φακό.

«Απόδραση στην Ιρλανδία», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελένη Μενεγάκη.

Εν τω μεταξύ, μόλις μερικές ώρες νωρίτερα, ο Πέτρος Κωστόπουλος σχολίασε τη στάση της Ελένης Μενεγάκη στην ελληνική τηλεόραση.

«Η Ελένη είναι γατόνι. Δηλαδή το τι πλάκα έχει κάνει στους τηλεκριτικούς η Μενεγάκη αυτά τα χρόνια δεν λέγεται. Το να παριστάνει η Μενεγάκη τη χαζή ή την άσχετη ή τον… λούτσο αν θυμάστε ή το έτσι, όλα αυτά ήταν στημένα από την ίδια και λέγαν οι άλλοι “χαζή, ξανθιά” και τα λοιπά. Μεγαλύτερο γατόνι δεν έχει η τηλεόραση. Οπότε τώρα έκανε μια ντρίπλα “τι θα κάνετε, τι θα κάνετε” και λέει “Αχ, καινούργια είσαι εσύ;”. Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα κατευθείαν», είπε μεταξύ άλλων ο Πέτρος Κωστόπουλος.