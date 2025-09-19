Ελένη Τσολάκη: Το νέο τηλεοπτικό βήμα, το «γιατί» και η μεγάλη αλλαγή στη ζωή της

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε την Παρασκευή (19.09.2025) η Ελένη Τσολάκη, η οποία επιστρέφει στο… weekend, με την εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο», σε νέα τηλεοπτική συχνότητα, αυτή του ΑΝΤ1.

Στη συνέντευξη που έδωσε στον ΑΝΤ1 η Ελένη Τσολάκη μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή της ζωής με την απόκτηση της κόρης της, καθώς και για το νέο της τηλεοπτικό βήμα.

«Οριακά δε θυμάμαι τον εαυτό μου πριν και είναι ακόμη νωρίς. Είναι η μεγαλύτερη ευλογία που θα μπορούσε να μου φέρει ο Θεός στη ζωή μου. Είναι τόσο έντονο, που χτυπάει η καρδιά τόσο δυνατά και μόνο που αναφέρομαι στην κόρη μου. Το ένιωθα ότι ήμουν έγκυος», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Ελένη Τσολάκη ξεκαθάρισε ότι δεν έφυγε με πικρία από την προηγούμενη συνεργασία της:

«Δεν έφυγα με πικρία από το Open. Είχα έναν κόμπο στον λαιμό για τις φιλίες που έχτισα σε μία δουλειά, μέσα σε πέντε χρόνια. Δεν έχει σημασία αν εγώ ήθελα να συνεχίσει το ΣουΣου άλλα τρία χρόνια, αλλά τα δεδομένα τα οποία βάζουν κάτω οι άνθρωποι και παίρνουν τις αποφάσεις. Μπορεί να υπάρχει το συναίσθημα της απόρριψης ή το ”γιατί”, αλλά είναι κι αυτό ένα κομμάτι που πρέπει να το συζητήσεις. Ένα παραπάνω που η δική μου τελεία στο Open μπήκε με την απόφαση του σταθμού να συνεχίζει αυτή τη ζώνη με την ενημέρωση, την οποία εκ των πραγμάτων, δεν μπορώ να κάνω».

«Είναι ένα νέο ραντεβού κι ένα μεγάλο στοίχημα. Οι άνθρωποι που απαρτίζουν αυτή την ομάδα είναι πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και χαίρομαι πάρα πολύ που θα δουλέψουμε μαζί. Πλέον, Σαββατοκύριακο δαγκωτό», είπε η Ελένη Τσολάκη για το νέο της τηλεοπτικό βήμα.