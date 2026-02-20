Έλλη Τρίγγου: Όταν είσαι συνέχεια ποτισμένος με αρνητικά πράγματα, πιστεύω πως κάπως τα καλείς

Στην εμπιστοσύνη που δείχνει στις ανθρώπινες δυνάμεις και στη θετική σκέψη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Έλλη Τρίγγου στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο “Πρωίαν σε είδον” με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Τζένη Μελιτά την Παρασκευή στην ΕΡΤ.

“Δεν με έχει πείσει κάποιος για κάτι εξωπραγματικό, όμως έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να πιστέψει κάτι που είναι εμφανώς ψέματα. Ναι, μου ‘χει συμβεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη του κόσμου, γενικότερα, να πιστέψει το οτιδήποτε” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η γνωστή ηθοποιός.

“Εγώ πιστεύω στις θετικές δηλώσεις. Δηλαδή μ’ αρέσει να σκέφτομαι ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα φωτεινά, με αισιοδοξία, προς το καλό και έτσι τα οδηγούμε με έναν τρόπο. Γιατί όταν είσαι συνέχεια ποτισμένος με αρνητικά πράγματα, κάπως τα καλείς. Το πιστεύω αυτό”.

“Αυτό όμως είναι άλλο από το εναποθέτεις τις ελπίδες του εαυτού σου και τις ύπαρξης σου σε κάτι έξω από σένα.

Σε κάτι που… θα έρθει και θα σε πάρει και θα σε σώσει και θα σε φτιάξει. Μια χαρά είναι το σύμπαν, πιστεύω και σ’ αυτό, αλλά κυρίως πιστεύω στο ότι όλα εξαρτώνται από εμάς. Εμείς τα δημιουργούμε κυρίως” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Έλλη Τρίγγου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στο μαγκαζίνο της ΕΡΤ.